Stepptanz für Erwachsene

Brühl. Der Tanzsportclub Kurpfalz bietet einen Workshop zum Stepptanz für Anfänger und Wiedereinsteiger an.

Der neue Stepptanz-Workshop richtet sich an Erwachsene jedes Alters. Unter der Leitung der Trainerin Barbara Neef werden Standardschritte des amerikanischen Stepptanz-Stils in verschiedenen Tempi und Rhythmen erlernt, geübt und gefestigt. Ziel ist das Erlernen einer Choreographie. Sofern keine Steppschuhe vorhanden sind, bitte Schuhe mit festen Sohlen oder Hallensportschuhe mitbringen. Der Kurs findet zehnmal mittwochs ab 27. April von 20 bis 21 Uhr in der Duisburger Straße 12 in Schwetzingen (Ballettschule Kerber) statt. Info und Anmeldung per E-Mail an kontakt@tsc-kurpfalz.de oder Telefon 0163/78 88 330. zg

