Störche zeigen ungewöhnliches Zugverhalten bei Rohrhof

Brühl. Von einer Überraschung im Dezember berichtet unser Leser Kurt Weber aus Rohrhof. Beim morgendlichen Spaziergang entdeckte er zum Start in den Weihnachtsmonat auf der Viehweide des Bauern Kuhn in unmittelbarer Nachbarschaft zum Rohrhofer Friedhof 30 Weißstörche gezählt.

„Klimawandel oder ein Ausflug der Störche aus dem Luisenpark Mannheim“, fragte sich Weber. Tatsächlich ist es eine Mischung aus beiden Themen. Normalerweise fliegen Störche im Winter nach Afrika. Doch immer mehr Zugvögel bleiben wegen der in den vergangenen Jahren milden Winter in Europa. Als Winterquartier genügen den Störchen zunehmend wärmere europäische Länder wie Südfrankreich, Portugal oder Spanien.

Manche sparen sich den Flug in den Süden mittlerweile ganz. Der Luisenpark Mannheim gilt ganzjährig als die größte innerstädtische Storchenkolonie Deutschlands.

Doch der Klimawandel wird letztlich nicht immer zu milderen Wintern führen, warnen Wetterexperten. Die Annahme mediterraner Winter sei gleich in mehrfacher Hinsicht falsch. Die Auswirkungen der globalen Erderwärmung könnten den Wintereinbruch in Deutschland sogar begünstigen, weil sich langfristig der mild stimmende Golfstrom einen anderen Weg suchen könnte, dann wäre unser Wetter kontinental – heiße Sommer, klirrend kalte Winter, wie man es schon immer aus Russland kennt.

Tatsächlich sind die Störche auf den Schwetzinger Wiesen bei Brühl und Rohrhof also zumeist halbwilde Tiere des Luisenparks, denn dort finden sie auch bei Minusgraden noch ausreichend Futter. Der Rest ist Evolution. Einige Tiere probieren das Überwintern in der Kurpfalz aus, und wenn es funktioniert, wird das in die nächsten Generationen getragen und zum Erfolgsmodell, der Zugzwang verschwindet. ras