Straßenfest fällt der Pandemie zum Opfer: Erneut eine Mini-Kerwe

Brühl. Eine Kerwe als Straßenfest womöglich mit mehreren Tausend Besuchern auf engem Raum gebe es auch in diesem Jahr nicht, informierte Bürgermeister Dr. Ralf Göck. Auch wenn man angesichts der aktuellen Corona-Zahlen eventuell über solch eine Großveranstaltung nachdenken könne, wäre aus Gründen der Planungssicherheit für teilnehmende Vereine, Gastronomen und andere Gruppen genauso wie für die Schausteller, eine rechtzeitige Absage der richtigere Weg, zeigt er sich überzeugt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Man könne nicht bis in den Herbst kurz vor dem Termin warten, um dann kurzfristig zu entscheiden, denn das beliebte Fest im Herzen der Hufeisengemeinde benötige eine gewisse Vorlaufzeit bei der Vorbereitung.

Doch, so betonte der Rathauschef, die Organisatoren und die Kerwebroscht als engagierte Hüter der gelebten Traditionspflege überlegten, wie sie das Brauchtum Coronakonform durchführen könnten. Im Gespräch sei – wie im vergangenen Jahr – dass die Borscht am Kerwewochenende mit ihren Liedern an verschiedenen Stellen im Ort für Unterhaltung sorgen könnten. Mit dieser „kleinen Lösung“ wolle man erreichen, dass die Kerwe wegen der Pandemie nicht ganz in Vergessenheit gerät.

Immerhin kann das herbstliche Fest auf eine jahrhundertealte Geschichte verweisen. So wird schon um 1560 eine „Kerweyh“ also eine Kirchweih für Rohrhof urkundlich genannt. Die Straßenkerwe als größtes Volksfest im Ort ist noch jünger, das wird seit 1985 als Straßenfest gefeiert. Doch die 36. Auflage wird nun erneut um ein Jahr verschoben. ras

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2