Brühl/Speyer. Wegen des deutlichen Temperaturanstiegs – und damit Tauwetter – sowie ergiebigen Regenfällen im Südwesten an diesem Donnerstag, erwartet der Hochwasserdienst des Landes am Oberrhein in den nächsten Tagen ein Hochwasser.

Aufgrund dieser Prognose werden ab diesem Freitag, 29. Januar, um 12 Uhr in Brühl einige Straßen, Wege und Dämme gesperrt, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Das Betreten sowie Befahren der gesperrten Bereiche ist von diesem Zeitpunkt an untersagt. Auch der Aufenthalt und Zugang über Wiesen oder Felder ist dann nicht gestattet und kann ein kostenpflichtiges Verwarnungsgeld nach sich ziehen, heißt es. Immerhin könne dort Lebensgefahr bestehen.

Insbesondere für die vor dem Hochwasser flüchtenden Tiere sei es erforderlich, dass die Betretungsverbote eingehalten würden. Auch in der Umgebung der gesperrten Bereiche gelte deshalb eine strikte Anleinpflicht für Hunde, wird betont.

Die Gemeindeverwaltung hat die betroffenen Vereine, Kindergärten, Campingplätze und sonstige Anlieger gebeten, die Lage zu verfolgen und rechtzeitige Maßnahmen für ihren Bereich zu treffen.

Auch in Speyer gibt es Straßensperrungen: die Zufahrt zur Rheinhäuser Fähre, die Dammüberfahrt bei der Schiffswerft Braun, die Rheinallee, „Im Hafenbecken“ auf Höhe des Sea Life in Richtung der Speyerbachmündung und die Hafenstraße ab der Erlus-Villa. Schrankenschließungen gibt es in der Franz-Kirrmeier-Straße gegenüber des Hockeyclubs, in der Alten Rheinhäuser Straße an der „Hammelbrücke“, im Kugelfang an der „Schwertbasis“, in der Industriestraße gegenüber der Einfahrt zur Fa. Saint Gobain Isover GmbH. Hinzu kommt eine Sperrung des Radweges über den Damm gegenüber des Hockeyclubs und des Gehwegs am Rheinufer. Die Stadt bittet zu beachten, dass der Weg hinter den Hafenvillen im Zuge des Hochwasserschutzes nicht mehr begangen werden kann. Eingeplant ist weiterhin eine Deichbeobachtung, die nach Erreichen des entsprechenden Pegelstandes von 7,20 Meter eingerichtet wird. Sollte der Pegelstand 7,60 Meter übersteigen, muss das Schöpfwerk Speyerbach in Betrieb genommen werden, was zu Lärmbeeinträchtigung im nahen Umfeld führen kann.