Suche nach Kraft für den Alltag

Brühl/Ketsch. „Die Kunst der kleinen Schritte“ von Antoine de Saint-Exupéry hatte Elsbeth Franz als geistlichen Impuls zum Einstieg in die jüngste Sitzung des Pfarrgemeinderates vorbereitet – es wurde so eine zum Nachdenken stimmende Lebensweisheit. In diesem Gebet sagt der französische Autor: „Ich bitte nicht um Wunder und Visionen Herr, sondern um Kraft für den Alltag.“

Zunächst beschäftigte sich die Vertretung der Gemeindemitglieder mit einer neuen Geschäftsordnung für den Pfarrgemeinderat. Schon seit der vorangegangenen Amtsperiode des Gremiums hatte sich ein Ausschuss mit dieser Überarbeitung der Vorgaben beschäftigt. Es wurden Überlegungen angestellt, wie die Arbeit des Pfarrgemeinderates effektiver gestaltet und die Fülle der Themen komplexer bearbeitet werden könnten. Der Pfarrgemeinderat hat immerhin die umfassende Aufgabe, in allen Fragen, die die Pfarrgemeinde betreffen, beratend oder beschließend mitzuwirken.

Der Brühler und Ketscher Ausschuss hat inzwischen auch eine Geschäftsordnung für den Pfarrgemeinderat erarbeitet, die in Anlehnung an die geltenden Bestimmungen der gemeinsamen Geschäftsordnung für Pfarrgemeinderäte in der Erzdiözese Freiburg eine genauere Festlegung der Tätigkeiten des Vorstandes und der Räte bieten soll.

Insbesondere die Vorbereitung und Ablauf der Sitzungen, deren Dokumentation und Nachbereitung, der Umgang mit Beschlussvorlagen und die Tätigkeit der Ausschüsse strukturieren in dieser Vorlage die Arbeit des Pfarrgemeinderates erkennbar anders. Nach reger Diskussion fand die Geschäftsordnung bei einer Enthaltung die Zustimmung der anwesenden Räte.

Das Ratsteam um Diakon Heiko Wunderling hatte sich Gedanken zu den aktuellen Kontaktbeschränkungen gemacht und Möglichkeiten erarbeitet, trotzdem entsprechende Verbindungen zu den Taufeltern und -familien aufrechtzuerhalten. Die Idee, Täuflinge durch Verkündigung in den Gottesdiensten als symbolische Aufnahme in der Kirchengemeinde zu unterstreichen, wurde von den Räten begrüßt – jedoch noch nicht beschlossen.

Gezielte Begegnungen suchen

Gemeindereferentin Sigrun Gaa-deMür hatte zudem mit dem Ausschuss „Gemeindeentwicklung“ die Durchführung von Versammlungen in Brühl und Ketsch im März oder April des nächsten Jahres erarbeitet. Dabei solle, so berichtete sie, die Zukunft und Weiterentwicklung der Pfarrgemeinde und die Einbindung von Themen der Gemeindemitglieder im Fokus stehen. Mit gezielten Einladungen an die Gläubigen, Veröffentlichungen in den Medien und persönlichen Kontakten solle für diese für die Aktionen geworben und Interesse geweckt werden.

Für das Liturgieteam zog Claus Heim eine grundsätzliche positive Bilanz zur in aktuellen Jahr entstandenen neuen Form des Mitmachgottesdienstes. Besonders die in den Sommermonaten „Open Air“ stattgefundenen Wortgottesfeiern hätten bei den Gläubigen einen guten Anklang gefunden. Die Wintermonate würden nun zunächst als schöpferische Pause genutzt, berichtete Heim.

„Auf dem Weg zur Krippe“ – damit will der Ausschuss „Familie und Jugend“ in den Adventswochen besonders Familien zu einem Abstecher in die Kirchen der Gemeinde einladen. Kleine „Überraschungstüten“ mit Fortsetzungsgeschichte sollen durch den Advent begleiten, berichtete Christine Staib.

Die alljährlich stattfindende Mitgliederversammlung des Caritasverbandes vor einigen Tagen hatten Heiko Wunderling und Salvatore Scalia namens der Kirchengemeinde im Oktober besucht und informierten über dessen Ergebnisse.

Oliver Brinkmann berichtete von weiteren Überlegungen, Ideen und Kontaktaufnahmen zu Veranstaltungen in St. Sebastian für das 2022.

Pfarrer Erwin Bertsch stellte seine Planungen vor. Dabei ging er davon aus, dass dann die Maßgabe gelten werde, dass für die Messfeiern an den Weihnachtstagen Anmeldungen der Besucher und Ordnerdienste erforderlich sein werden. mf/ras