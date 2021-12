Supermarkt mit Messer überfallen - Zeugen gesucht

Brühl. Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend eine Kassiererin in einem Supermarkt in der Rheinauer Straße bedroht und dabei mehrere tausend Euro geraubt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der unbekannte Mann betrat gegen 19.20 Uhr den Verkaufsraum und begab sich im Anschluss mit mehreren Artikeln zur Kasse. Nachdem der Täter die Waren in seiner Tasche verstaut hatte, zog er ein Messer und forderte das Geld in der Kasse. Die eingeschüchterte Kassiererin übergab dem Mann daraufhin das Bargeld. Nach Polizeiangaben flüchtete der Mann samt Beute. Trotz sofortiger Alarmierung verlief eine Fahndung nach dem Flüchtigen ohne Ergebnis.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß, schlanke Figur, schwarze mittellange Haare, dunkle Augen, trug eine dunkle Wollmütze und dunkle Kleidung, blaue medizinische Maske auf Drei- bis Fünf-Tage-Bart, trug eine abgenutzte Plastiktüte mit sich.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 0621 174-4444 an die Kriminalermittler zu wenden.

