SV Rohrhof denkt an seine Jüngsten

Brühl. Immer wieder lassen sich Vereine etwas einfallen, um auch in Pandemiezeiten an ihre Mitglieder zu denken – so der SV Rohrhof (SVR). Er überraschte die Minis vom Kinderturnen, die Bambini, F-Junioren bis hin zur B-Jugend sowie den Leichtathleten mit Geschenken.

Der Osterhase kam sozusagen etwas verspätet – kein Wunder: Er musste ja auch die Überraschungen für fast 300 Kinder und Jugendliche schleppen! Diese durften sich über die Baseballcaps mit dem goldenen Logo des SVR zum Jubiläumsjahr, einer kleinen Süßigkeit sowie einem Dankesbrief freuen. Die Verantwortlichen wollten so Dankeschön sagen und die Treue zum Verein belohnen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für die 20 Trainerinnen und Trainer des Vereins war einiges an Vorbereitung zu leisten. So wurden für die Übergabe mit den einzelnen Gruppen unterschiedliche Zeiten und Tage vereinbart. Die Übergabe selbst erfolgte dann unter Einhaltung der gültigen Corona-Verordnung auf dem großen Parkplatz an der Gartenstraße. Alle Kinder, Jugendliche und auch die Eltern freuten sich riesig über das Präsent – und das Wichtigste: Sie konnten mal wieder mit den Trainern sprechen. Gemeinsam war man sich einig darin, „dass es hoffentlich bald wieder möglich sein wird, mit dem Sport- und Spielbetrieb beginnen zu können. Denn Sport und Spiel macht am meisten in der Gruppe Spaß.“ schw