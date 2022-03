SV Rohrhof hat an Benefizturnier teilgenommen

Brühl. Es ist immer schön, wenn man sein Hobby und gute Taten verbinden kann. Und so nahmen drei Mannschaften des SV Rohrhof an einem Benefizturnier mit insgesamt 24 E-Jugend-Teams teil. Im Vordergrund stand der Spaß für die Kinder und nebenbei kam einiges an Spenden für die Ukraine zusammen.

Ziel des Turniers sollte eine Spende an die Opfer des Krieges in der Ukraine sein. Daher zahlte jede Mannschaft 50 Euro als Startgebühr, zudem wurden Kuchen, Capri-Sonnen und Brezeln gespendet.

Den Turniersieg konnten die Jungkicker zwar nicht mit auf den Rohrhof nehmen, aber doch jeweils dritte, fünfte und neunte Plätze. „Wir sind froh, einen Teil des Beitrages an die Stiftung Unicef beigetragen zu haben“, betonten die Betreuer. zg/ras

