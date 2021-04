Täter sprengen Geldautomat in Brühl und erbeuten 20 000 Euro

Am Kreisel der Mannheimer Landstraße im Gewerbegebiet Rennerswald bietet sich ein Bild der Verwüstung: Metallteile und Geldscheine liegen auf dem Boden verteilt, der Asphalt ist übersät von kleinen Glassplittern. Der SB-Pavillon der Sparkasse, der direkt am Kreisel der Mannheimer Landstraße steht, ist auf brachiale Art und Weise gesprengt worden. Er befindet sich direkt neben der Fashion Fabrik in der Nähe des Aldi-Supermarktes und schräg gegenüber der Diskothek „Bel Air“. Der Bereich des Parkplatzes ist mit einem Polizeiband abgesperrt.

Wie die Polizei meldet, kam es um kurz nach 3.30 Uhr am frühen Donnerstagmorgen zu der Sprengung des Automaten. Die Beamten fahndeten mit einem Großaufgebot der Polizei sofort überregional nach den Tätern. Die Fahndung verlief bislang allerdings ohne Ergebnis. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sollen die Täter mit einem silbernen, hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung A 6 geflüchtet sein.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 150 000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren mehrere Täter beteiligt. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von rund 20 000 Euro.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sicherte am Morgen die Spuren am Tatort. Die Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sind in die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg miteingebunden.

Zusammenhang wird geprüft

Erst vor ein paar Wochen sind in Schwetzingen am Stadion zwei Geldautomaten gesprengt worden (wir berichteten). Ob die Taten Zusammenhang stehen oder ob es sich möglicherweise sogar um dieselben Täter handelt, prüft die Polizei derzeit. „Wir sind schockiert über die Brutalität und Zerstörungskraft, mit der die Täter vorgehen. Der Sachschaden ist mit wohl über 100 000 Euro erheblich, immerhin wurden der gesamte Pavillon und das SB-Gerät völlig zerstört“, teilt ein Sprecher der Sparkasse auf Anfrage unserer Zeitung mit. Man werde daher weiter alles tun, um die höchsten Sicherheitsstandards an den Geräten und den SB-Stellen einzusetzen, damit solche Verbrechen immer unattraktiver für die Täter werden. Die SB-Stellen und Geldautomaten der Sparkasse würden von den Mitarbeitenden regelmäßig kontrolliert. Diese seien mit der modernsten Sicherheitstechnik - unter anderem Alarmsicherung und Videoüberwachung - ausgestattet, die immer wieder auf den neuesten Stand gebracht werde.

Im Austausch mit der Polizei

Zudem stehen die Verantwortlichen der Sparkasse mit der Polizei in ständigem Austausch darüber, wie sich die kriminelle Szene in diesem Bereich entwickelt und welche Maßnahmen zum Schutz der SB-Stellen sinnvoll sind. Künftige Taten dieser Art könne man allerdings nicht grundsätzlich ausschließen.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren Fluchtfahrzeug sowie zur -richtung geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 44 44, in Verbindung zu setzen.

