Tag der Musik der Klangfabrik in Brühl: Kinder sind „heiß“ auf Auftritte

Brühl. So mancher, der an diesem Nachmittag in die Nähe der Festhalle kam, mag sich erstaunt gefragt haben, welche Großveranstaltung denn dort stattfinden würde. Es war der „Tag der Musik“ der Klangfabrik, der nach mehrjähriger Pause, bedingt durch die Corona-Krise, wieder begangen werden konnte und so wohl einen noch größeren Anziehungspunkt als schon zuvor darstellte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mathias Buchta und Tobias Nessel, die beiden Leiter der Musikschule Klangfabrik, hatten ein facettenreiches Programm organisiert, bei dem sie und ihre Mitarbeiter geduldig interessierten Musikern in spe Instrumente erklärten. Sie moderierten zahlreiche Auftritte von Schülern an und boten Workshops für Kinder und Jugendliche an diesem Nachmittag voller Musik.

Tag der Musik der Klangfabrik in Brühl: Kultur hat in der Hufeisengemeinde hohen Stellenwert

Der erste „Tag der Musik“ hatte damals noch in Mannheim stattgefunden, aber Buchta und Nessel, beides „Urbrühler“, sind jetzt schon länger Kooperationspartner der Hufeisengemeinde. Denn, wie Jochen Ungerer – im Rathaus unter anderem für die Kulturarbeit zuständig – stets zu Recht betont, hat die Kultur und die Musik in der Gemeinde einen besonders großen Stellenwert. So findet die Veranstaltung inzwischen seit Jahren in der Festhalle statt – mit stets wachsendem Erfolg.

Kinder belagern beim „Tag der Musik“ die Bühne – nicht nur beim Auftritt der Musikklasse des Mannheimer Moll-Gymnasiums unter der Leitung von Lehrer Frederik Diehl. © Montalbano

Ungenutzt und etwas traurig ausschauend standen allerdings die Violinen, Trommeln, Gitarren und anderen Instrumente in einem Eck der großen Festhalle – ungewöhnlich, denn normalerweise können die Kinder diese unter den fachkundigen Augen der Klangfabrik-Musiklehrer ausprobieren. Doch diesmal war es anders, denn das Auftrittsprogramm war so dicht, dass es gar nicht dazu kam. Alle Schüler seien „heiß“ auf ihren Auftritt gewesen, waren sich die Lehrer einig.

Tag der Musik der Klangfabrik in Brühl: Workshops im Nebenraum

Gitarrenlehrer Frank Schulze-Brüggemann meinte begeistert: „Es ist so großartig, was hier geboten wird. Das ist mein erster ‚Tag der Musik‘, da ich neu dazugekommen bin, als dieser schon nicht mehr stattfinden konnte.“

Auch wenn die Instrumente im Saal nicht ausprobiert werden konnten, faszinierte das Bühnenprogramm umso mehr und weckte bei den jungen Veranstaltungsbesuchern, die die Bühne regelrecht belagerten, das Interesse für das Musizieren.

Mehr zum Thema Brühl Tag der Musik in der Festhalle Brühl Mehr erfahren

Gänzlich ohne eigenes Austesten der Instrumente musste der musikbegeisterte Nachwuchs jedoch nicht nach Hause gehen. Denn es gab einige Workshops, die ungestört im oberen Mehrzweckraum des Festhalle angeboten werden konnten. Romy und Bastian aus Neulußheim trommelten dort begeistert auf ihren Cajóns sitzend – den oft bei Liveauftritten verwendeten Sitztrommeln – genau wie Shivi und Milla, die kicherten: „Das vibriert so lustig unter dem Po.“

Romy und Bastians Eltern machten begeistert mit, die unterstrichen: „Die musikalische Früherziehung ist so wichtig für die Kinder, für ihre geistige Entwicklung genau wie für vieles anderes“, so Jasha und Shivi Schlimm.

Währenddessen trat ein Musikensemble des Mannheimer Moll-Gymnasiums auf, geleitet von Musiklehrer Frederik Diehl, der später betonte: „Die Wichtigkeit der musikalischen Bildung kann ich ebenfalls nicht genug betonten. Die Kinder lernen dabei so viel und bedeutend mehr als nur ein Instrument zu spielen. Frustrationstoleranz, Resilienz, Eigenverantwortung. Und das sind nur einige von vielen Vorteilen.“ An seiner Schule liege der Schwerpunkt schon seit gut drei Jahrzehnten auf der Musik. Der Zuspruch der Eltern und der Schüler sei enorm.

Anmeldung Newsletter "Topthemen am Abend"

Tag der Musik der Klangfabrik in Brühl: Keine Altersgrenze

Lächelnd ergänzte er: „Die Kinder waren höllisch aufgeregt, aber sie wollten unbedingt auftreten. Spaß hat es am Ende wirklich allen gemacht.“ Dann trat Babsy Füllhase aus Brühl auf und sang emotional, als hätte sie nie etwas anderes gemacht „She used to be mine“ aus dem Musical „Waitress“ von Sara Bareille. Die 34-jährige Erzieherin erhielt von ihrer Klangfabrik-Gesangslehrerin Maren Kips ein dickes Lob: „Sie ist wirklich gut. Und, um mit Gesang oder einem Instrument anzufangen, gibt es weder ein Mindest- noch ein Höchstalter.“ Eine Besucherin ergänzte im Vorübergehen: „Heute wird hier einfach die Lust an der Musik gefeiert. Jeder auf seine Weise.“

Mathias Buchta freute sich: „Endlich konnte der ‚Tag der Musik‘ wieder stattfinden. Darüber sind wir alle sehr froh und dass es den Menschen, vor allem den Kindern, genauso geht, sieht man ja. Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.“