Tag der offenen Tür an der Marion-Dönhoff-Realschule Brühl

Brühl/Ketsch. Die Marion-Dönhoff-Realschule lädt alle Interessierten – insbesondere die Schüler der Klassen vier an den umliegenden Grundschulen und deren Eltern – zum Tag der offenen Tür ein. Die Veranstaltung findet am heutigen Samstag, 11. Februar, zwischen 10 und 13 Uhr statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zentraler Beginn des Informationstages mit Begrüßung durch Schulleiter Martin Jendritzky und der Vorstellung des Schulprofils ist um 10 Uhr in der Aula der Schule. Danach können die Besucher in geführten Kleingruppen oder selbstständig das Schulhaus erkunden und an den Infoständen am schulischen Marktplatz mit Lehrern ins Gespräch kommen.