Tanzsportclubs Kurpfalz: „Tanz in den Mai“ ist zurück

Brühl. Gut besucht war die Versammlung des Tanzsportclubs Kurpfalz im katholischen Pfarrzentrum. Die Vorsitzende Monika Schwarzer berichtete, dass die Mitgliederzahl nach 13 Kündigungen und elf Eintritten mit 153 annähernd konstant geblieben ist. Somit war ein deutlicher Rückgang der Austritte zu den beiden Vorjahren und ein positiver Trend für 2023 zu verzeichnen.

Der Tanzsportclub Kurpfalz wurde am 14. April 1988 von 97 Mitgliedern unter dem Namen TSC 1988 Brühl gegründet. Viele Jahre hat der Verein regionale und überregionale Wettbewerbe veranstaltet und an zahlreichen Breitensportwettkämpfen teilgenommen. Inzwischen liegt unser Fokus auf der Freizeitaktivität „Tanzen“. Wir bieten ein vielfältiges Trainingsangebot in den Gemeinden Brühl, Rohrhof, Schwetzingen und Wiesloch.

In unseren Tanzkreisen Standard/Latein bilden die Standardtänze (Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox, Quickstep) und lateinamerikanischen Tänze (Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble, Jive) ergänzt von Salsa, Discofox oder aktuellen Modetänzen den Schwerpunkt des Trainings.

Grillfest im September

Den Discofox, einer der beliebtesten Paartänze, könnte man im Tanzkreis Discofox erlernen beziehungsweise perfektionieren. Die Tanzkreise Stepptanz und Orientalischer Tanz böten seit Jahren ein buntes und vielfältiges Programm für Einzeltänzer. Barbara Neef übernahm Mitte 2022 den Bereich Finanzen und erstattete den Kassenbericht. Darauf folgte der Bericht der Kassenprüfer durch Gerd Dagenbach, der ihr eine einwandfreie Arbeit bescheinigte.

Die stellvertretende Vorsitzende Renate Stoof stellte den Haushaltsplan für das aktuelle Geschäftsjahr vor, in welchem auch wieder ein Grillfest für September eingeplant ist. Dieser wurde von den Mitgliedern einstimmig angenommen.

Nach zweijähriger Amtsperiode standen Neuwahlen an. Die Vorsitzende, die stellvertretenden Vorsitzenden Renate Stoof und Herbert Schäfer, die Schriftführerin Bärbel Fellhauer sowie die Kassenprüfer Gerd Dagenbach und Wolfgang Klenantz wurden alle wiedergewählt. Durch langanhaltenden Applaus drückten die Mitglieder ihre Zufriedenheit mit der Arbeit des Vorstands sowie ihre Freude darüber aus, dass alle zur Wiederwahl angetreten waren. Die bisherige Beisitzerin Barbara Neef wurde mit dem Ressort Finanzen neu in den Vorstand gewählt. Auch die Beisitzer Erika Hellinger, Ramona Ritter und Jeannot Hellinger erklärten ihre Bereitschaft, den Vorstand weiter zu unterstützen.

Es folgte die Ehrung langjähriger Mitglieder. Sie erhielten Urkunden und Präsente. Auf den Workshop „Orientalischer Tanz für Anfänger“ wurde aufmerksam gemacht, der am 20. April über zehn Abende stattfinden soll. Workshops Stepptanz und Discofox seien in Planung. Und am 30. April finde nach pandemiebedingter Pause wieder der „Tanz in den Mai“ in der Festhalle mit der Tanzband „Celebration“ statt.