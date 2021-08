Team um Brühler Apothekerin spendet für Ahrweiler

Brühl. Seit vielen Wochen testet Katharina Weidner von der Perkeo-Apotheke mit ihrem Team die Brühler zunächst in der Jahnhalle, nun in der Festhalle auf das Corona-Virus. Und das macht sie offensichtlich derart gut, dass immer wieder Getestete einen Obolus in die „Kaffeekasse“ geworfen haben. Doch für die Tester stand fest, dass sie das Geld nicht für sich, sondern für einen guten Zweck einsetzen wollten.

Und da kam der Chefin eine Idee, denn vor zwei Jahren lernte Weidner bei einem Paragliding-Kurs mit Matthias Müller einen, wie sie unserer Zeitung berichtet, „energiegeladenen, selbstständigen Friseurmeister aus Griesheim kennen – seitdem halten wir losen Kontakt zueinander“.

Und so habe sie auch erfahren, dass Müller sich nach der Flutkatastrophe in der Eifel spontan entschlossen hatte, mit seinem Bus in die betroffene Gemeinde Ahrweiler zu fahren, um vor Ort Hilfe zu leisten.

Dort angekommen wurde er für Aufräumarbeiten im fast vollständig zerstörten Haus einer älteren Dame eingeteilt, deren Schicksal ihn besonders berührte. Ihr kleines Häuschen war von der Flut völlig zerstört und nicht mehr bewohnbar. Und obwohl das Haus 300 Meter von der Ahr entfernt steht, stand es bis auf 1,7 Meter Höhe in der Flut.

„Erdgeschoss und Keller sind komplett hinüber, wir mussten das Haus entkernen, alle Leitungen rausreißen und nun muss es wieder aufgebaut und neu eingerichtet werden“, berichtet Müller auf Nachfrage unserer Zeitung. So beschloss er, sich Margitta Kastners, die er inzwischen liebevoll „Oma“ nennt, anzunehmen. Mit seiner gesamten Familie hilft er seitdem in jeder freien Minute vor Ort und hat zudem extra ein Treuhand-Spendenkonto eröffnet.

„Angesichts dieses außergewöhnlichen Engagements von Matthias Müller haben wir uns entschlossen, das Geld aus der Kaffeekasse in die Gemeinde Ahrweiler in den Hilfsfonds für ,Oma Kastner’ zu spenden“, berichtet Apothekerin Katharina Weidner, die zusammen mit ihrem Mann den Betrag auf stattliche 1000 Euro aufgerundet hat.

Müller verschlug es angesichts dieser Spende die Sprache. „Wir können jeden Cent gut brauchen, denn ,Oma Kastner’ steht vor dem Nichts“, sagt er, „und eine solche Summe hilft ihr natürlich sehr“. Auf der Facebookseite von Matthias Müller kann man das Fortschreiten der Wohnungsrenovierung nachverfolgen.

Matthias Müller (r.) und Margitta Kastner freuen sich über die große Spende aus Brühl, die dem Wiederaufbau des Wohnhauses in Ahrweiler zugeführt wird. © Müller