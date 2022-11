Technischer Ausschuss Brühl: Drei Bauherren wissen die Fraktionen zu überzeugen

Brühl. Drei private Bauvorhaben in der Gemeinde dominierten die relativ kurze Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Technischen Gemeinderatsausschusses. Alle drei Anfragen erhielten von den Vertretern der Fraktionen einstimmig das kommunale Einvernehmen – eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Baugenehmigung, die dann im – für den Antragssteller – besten Fall vom Baurechtsamt des Rhein-Neckar-Kreises erteilt wird.

Bereits gebaut wird auf dem Grundstück in der Wieslocher Straße, doch haben sich im Vergleich zur genehmigten Planung nun einzelne Veränderungen ergeben. So beantragt die Bauherrin nun, an der Grundstücksgrenze zur Rohrhofer Straße eine Lärmschutzmauer zu errichten. Laut Bebauungsplan dürfen die Einfriedungen in diesem Ortsbereich nur 1,25 Meter hoch sein – für den Lärmschutz zu wenig.

Technischer Ausschuss Brühl: "Aus alt mach neu – und das ist gut so"

Aus diesem Grund soll die Mauer 2,40 Meter hoch werden. Zudem soll ein Pool entstehen, aus zwei Stellplätzen sollen Carports werden und zwei zusätzliche Abstellräume daneben entstehen. Hans Faulhaber (CDU) betonte, seine Fraktion habe da keine Bedenken, insbesondere, weil in der direkten Nachbarschaft auch schon gleich hohe Wände genehmigt worden seien. Dieser Einschätzung schlossen sich Roland Schnepf (SPD) und Peter Frank (GLB) an. Heidi Sennwitz (FW) meinte sogar, es wäre fatal, wenn man der Mauer zur Umgehungsstraße hin nicht das Einvernehmen erteile.

„Aus alt mach neu – und das ist gut so“, lautet die Einschätzung von Schnepf bei einem zweiten Antrag auf Einvernehmen. Die Bauherrin plant an der Ecke Mannheimer und Fichtestraße den bestehen Bungalow – er gehört zum Gebäudeensemble mit der Tankstelle und der Gaststätte „Haltepunkt“ – abzureißen und durch ein Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen und Einliegerwohnung zu ersetzen. „Ein aus unserer Sicht sinnvoller Plan“, erklärte Bürgermeister Dr. Ralf Göck für die Verwaltungsseite.

Dem stimmt auch Faulhaber zu, der es lobte, dass dort Platz für einen modernen Wohnungsbau geschaffen werde. Und es werde auch architektonisch eine Verbesserung geben, zeigten sich Sennwitz und Schnepf überzeugt. Dr. Peter Pott (GLB) fand es gut, dass ohne zusätzliche Flächenversiegelung mehr Wohnraum entstehe.

Schließlich erhielt auch die Planung des Umbaus eines Wohnhauses in zweiter Reihe in der Ketscher Straße ganz ohne Aussprache der Fraktionen den einstimmigen Segen des Rates.