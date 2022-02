Teilwahlen des Vorstandsteams

Brühl. Die nächste Vereinsvertretersitzung findet am Dienstag, 15. März, ab 19 Uhr im FVB-Clubhaus „Sportpavillon“ statt. Auf der Tagesordnung dieser Sitzung steht die Information der Gemeindeverwaltung über neue Richtlinien zur Corona-Pandemie sowie ein Sachstandsbericht über die Planung der Feste in der Gemeinde und die Veranstaltungen der Vereine.

Außerdem steht turnusgemäß die Wahl des ersten Vorsitzenden und des Kassiers an. Zudem gibt es einen Ausblick auf das Ferienfreizeitprogramm der Gemeinde in diesem Sommer, über ausstehende Vereinsjubiläen und Geburtstage sowie Berichte zu den Partnergemeinden Dourtenga im westafrikanischen Burkina Faso, dem sächsischen Weixdorf und Ormesson in Frankreich.

Bei der Versammlung gilt die 3G-Regelung und auch FFP2-Maskenpflicht. ras

