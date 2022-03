Telefonsprechstunde rund um das betreute Wohnen

Brühl. Alternative Wohnformen wie das betreute Wohnen im eigenen Apartment bieten älteren Menschen ein hohes Maß an Selbstbestimmung und Individualität. Für wen ist es geeignet und wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Umzug? Das Seniorenwohnen Schütte-Lanz-Park in Brühl setzt hier auf persönliche Beratung und bietet eine Telefonsprechstunde an. Diese findet am Freitag, 25. März, 14 bis 16 Uhr, statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ältere Menschen und ihre Angehörigen darüber zu informieren, wie sie auch weiterhin selbstbestimmt leben können, ist uns sehr wichtig“, so Daniel Schwarz, Assistenz der Geschäftsleitung. „In unseren Gesprächen setzen wir im ersten Schritt auf eine professionelle Beratung. Das schafft Vertrauen und unterstützt die Interessenten bei ihren Entscheidungsprozessen. Wir möchten die Menschen kennenlernen. Nur so kann dann auch gemeinsam ermittelt werden, welche Lebensform und Betreuung zukünftig die Richtige sein könnte. Und wie wir diese in unserem betreuten Wohnen mit eigenem ambulanten Dienst ermöglichen können.“

Persönliche Beratungs- und Besichtigungstermine bietet die Einrichtung nach wie vor unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregeln an, heißt es weiter in einer Mitteilung. Zusätzlich finden Telefonsprechstunden zu der Thematik statt, bei welcher Fragen zum betreuten Wohnen und den Apartments gestellt werden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die nächste Telefonsprechstunde zum betreuten Wohnen wird am Freitag, 25. März, von 14 bis 16 Uhr sein. Daniel Schwarz steht als Ansprechpartner unter der Telefonnummer 06202/85 88 12 dabei zur Verfügung. zg