Tennisclub Brühl: Ulla Eisele ist seit 50 Jahren Mitglied

Brühl. Zur Mitgliederversammlung des Tennisclubs mit den Themen des Jahres 2021 begrüßte Präsident Thomas von Aschwege 30 Anwesende, darunter Bürgermeister Dr. Ralf Göck, den Ehrenamtspräsidenten Helmut Geigges sowie den ehemaligen Präsidenten Herbert Frey.

Seit 2021 wird demnach das Training durch die neue Tennisschule „Next Generation Tennis Coaches“ von Sina Krieger durchgeführt. Besonders erwähnenswert sei auch das Schnuppertraining, organisiert von der Tennisschule, und der Breitensport, den Uli Kretschmer leitet.

Mittlerweile sei so ein Aufwärtstrend bei der Mitgliederzahl zu verzeichnen, freute sich von Aschwege.

Engagement gewürdigt

Der Präsident würdigte in seinem Bericht Mitglieder, die sich besonders für den Club engagiert hätten. Halina und Bubu Malinowski hätten einen unermüdlichen Einsatz beim Tennisclub gezeigt. Diverse Veranstaltungen wie der von Ute Müller-Wolfangel und Sonja Trump angebotene Kinderferientag, Kennenlerntag mit der Tennisschule und Saisonabschlussfeier seien durchgeführt worden. Herbert Frey organisierte zwei Wanderungen für die Mitglieder, die beide gut angenommen worden seien, bilanzierte von Aschwege. Michael Vetterolf und Yvonne Böhm bekamen Lob für die Durchführung der Junior Open, bei der sie Unterstützung von Christina Vetterolf und Christian Alexander Geschwill erhalten hätten.

Paul Sosnowski las den Bericht des Sportwarts Christian Alexander Geschwill vor. Darin wurde bilanziert, dass 2021 die Damen 40 mit dem Aufstieg in die zweiten Bezirksklasse und die Damen 50 mit dem ersten Platz in der ersten Bezirksklasse die erfolgreichsten Mannschaften beim Tennisclub Brühl gewesen seien. Geschwill informierte zudem, dass er künftig nicht mehr für das Amt des Sportwarts zur Verfügung steht.

Kooperation mit Seckenheim

Der neue Jugendwart Dominic Rose gab einen Überblick über die Erfolge und Aktivitäten der Jugendmannschaften. In diesem Zusammenhang berichtete er von der Kooperation für das laufende Jahr mit dem Partnerverein in Seckenheim. Es konnten gemischte U9-, U12- und U15-Mannschaften gebildet werden. Das Team „Gemischte U9 Kleinfeld“ erreichte den zweiten Platz in der zweiten Bezirksliga.

Sonja Trump verlas den Bericht der abwesenden Schatzmeisterin Bärbel Schmidt. Die Kassenprüfer Peter Räuchle und Frank Renner hatten keinerlei Beanstandungen. So wurde der Vorstand für das Jahr 2021 entlastet. Unter der Leitung von Herbert Frey wurden die einzelnen Vorstandsmitglieder im Amt bestätigt beziehungsweise neu gewählt.

Nach der Wahl überreichte Dr. Göck die begehrten Ehrenamtspässe der Gemeinde Brühl an Ute Müller-Wolfangel und Herbert Frey.

Ulla Eisele wurde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft beim Tennisclub geehrt. Weitere Präsente wurden an Uli Kretschmer für das Engagement beim Breitensport, Familie Möhl für das Engagement bei der Vereinszeitung, Ute Müller-Wolfangel für die Mitgliederverwaltung, Familie Vetterolf und Yvonne Böhm für die Organisation der Brühl Junior Open.

Der Präsident informierte schließlich, dass ein Neubau einer Tennishalle aufgrund der aktuellen Situation nicht realisierbar sei. Schließlich erinnerte er noch daran, dass am Freitag, 22. Juli, der Verein die Veranstaltung „Tennis, Spaß & BBQ“ anbiete. Dazu müsse man sich bei Sabine Plasczyk per E-Mail an 2.beisitzerin@tc-bruehl.de anmelden.