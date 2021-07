Termine auch in Ferienzeit

Brühl. Das Brühler Corona-Testzentrum, das die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Perkeo-Apotheke aufgebaut hat, bleibt nun doch bis Ende August im Foyer der Festhalle geöffnet. Zwei weitere Testmöglichkeiten gibt es an der OMV-Tankstelle und beim örtlichen dm-Markt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Nachfrage nach den Schnelltests ist zwar deutlich zurückgegangen, dennoch legt Bürgermeister Dr. Ralf Göck Wert darauf, dass auch in den Sommerferien in dem Foyer der Festhalle täglich die „anlasslosen Bürgertests“ angeboten werden. Die Leiterin des Testzentrums, Apothekerin Katharina Weidner, erläutert, dass ihr fachlich geschultes Personal sowohl die sehr sicheren Nasen- und Rachentests als auch die Nasaltests, die nur 1,5 Zentimeter in den Nasenbereich reichen, sowie die sogenannten „Spucktests“ durchführt. PCR-Tests sind gegen eine Gebühr von 89 Euro möglich. Für Reise-PCR werden von ihr aber die entsprechenden Testzentren an den Flughäfen empfohlen.

Auch ohne Voranmeldung

Im August wird montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr getestet und samstags von 10 bis 12 Uhr. Bei allen drei Testzentren in der Gemeinde können Termine gebucht werden, zusätzlich wird auch ohne vorherige Anmeldung getestet. „Wenn die persönlichen Angaben bereits zu Hause bei der Buchung ausgefüllt werden, bleibt der Aufenthalt beim Testen sehr kurz“, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Das Ergebnis werde eine Viertelstunde später digital zugeleitet. zg