Testen am Muttertag

Brühl. Das Brühler Test-Zentrum in der Jahn-Sporthalle bietet als besonderen Service zum Muttertag am Sonntag, 9. Mai, erweiterte Öffnungszeiten an. Somit können sich Brühler Bürger am Sonntagmorgen von 9 bis 12 Uhr vor dem traditionellen Besuch zum Muttertag testen lassen, um auch hier eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden. Die Termine können über www.testzentrum-bruehl.de gebucht werden, das Angebot ist kostenlos und zeitbedingt begrenzt.

