Tests auch für Kita-Kinder in Brühl

Brühl. Die Corona-Tests der Gemeinde gehen in eine neue Phase: Neben den vom Bund zugesagten Bürgertests werden nun auch Kita- Kinder auf freiwilliger Basis getestet. Als Träger der Kitas will die Gemeinde einen Beitrag leisten, indem sie die Tests zur Verfügung stellt. Anfänglich sollen die Kindertageseinrichtungen beim Testen fachlich begleiten werden, so Bürgermeister Dr. Ralf Göck in einer Presseerklärung, danach sollen die Testungen entweder in der Kita von Erzieherinnen oder zu Hause von den Eltern vorgenommen werden.

„Ein Modellprojekt Kita-Testungen“ hatte sich vor einigen Tagen der Elternbeirat des evangelischen Heiligenhag-Kindergartens vom Bürgermeister gewünscht, nachdem man dort erfahren hatte, dass die Grundschüler getestet werden.

Genauen Fahrplan entwickelt

Im Gespräch mit der Leiterin des örtlichen Corona-Testzentrums, Katharina Weidner von der Perkeo-Apotheke, und Kindergartenleiterin Doris Huschka entwickelte man einen Fahrplan, der nun mit Testungen durch geschultes Personal beginnt und dann, wenn es die Eltern einige Male erlebt haben, auf die Erzieherinnen und sie übergehen soll.

Für die Kindertests werden wieder die „Popel-Tests“ genutzt, bei denen die Probe nur im vorderen Nasenbereich entnommen wird. „Das ist kindgerechter“, erklärt Göck, und dankte beim Start der Tests für die gute Zusammenarbeit.

Die weiteren Kindertagesstätten werden nun sukzessive einbezogen, wobei auch dabei gelte, dass dieses Testangebot freiwillig ist und nur mit Einverständniserklärung der Eltern getestet werden darf.