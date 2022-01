Thema im Gemeinderat: Was genau plant Edeka bei Real?

Brühl. Der sicherlich interessanteste Tagesordnungspunkt der Sitzung des Technischen Ausschusses ist der Antrag auf Baugenehmigung für den Umbau und die Modernisierung des Realmarktes. Edeka wird dabei auch die derzeitigen Pläne vorlegen, die ein genaues Bild für das künftige Einkaufszentrum bieten.

Außerdem geht es am Montag, 24. Januar, ab 18.30 Uhr im Rathaus um private Bauvorhaben rund um mehrere Wohnhäuser in der Friedrich-Ebert-, der Wilhelm- und der Habichtstraße sowie eine großflächige, unbeleuchtete Werbetafel in der Rheinauer Straße.

Um als Besucher an der Sitzung des Gemeinderatsausschusses teilnehmen zu können, ist es verpflichtend entweder vollständig geimpft, genesen oder tagesaktuell getestet zu sein. Wegen der lediglich acht Plätze für Besucher müssen sich Interessierte bis Montag, 24. Januar, um 12 Uhr an der Rathauspforte, Telefon 06202/2 00 30, angemeldet haben. ras