Thomas Stauffer ist seit 40 Jahren Naturschutzwart

Brühl/Oftersheim. Sie engagieren sich ehrenamtlich im Naturschutzdienst – Frauen und Männer unterschiedlichen Alters, denen die Natur besonders am Herzen liegt. Sie zeichnen sich durch fachliches Wissen sowie gute Kenntnisse der lokalen Gegebenheiten aus. Sie sind in der Regel mit der Betreuung eines oder mehrerer Schutzgebiete beauftragt, sind damit Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes im Rhein-Neckar-Kreis.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Manche von ihnen sind in diesem Dienst über viele Jahre unermüdlichen im Einsatz. Mit ihren örtlichen Kenntnissen und langjähriger Erfahrung in den Schutzgebieten ihres Zuständigkeitsbereichs betreiben sie nicht nur sachkundige und umsichtige Aufklärungsarbeit, sondern werben bei Besuchern von Schutzgebieten als Ansprechpersonen auch für den Naturschutz.

Zwei von ihnen feiern in diesem Jahr ein rundes Dienstjubiläum. Bei der jährlichen Arbeitstagung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes des Rhein-Neckar-Kreises und der Naturschutzverwaltung wurden zwei verdiente Mitglieder aus der Region geehrt. Thomas Stauffer aus Brühl und Peter Rösch wurde nun eine Ehrung zuteil,, die ursprünglich schon 2021 anstand, damals allerdings pandemiebedingt verschoben werden mussten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der Ur-Rohrhofer Thomas Stauffer ist seit 1982 im ehrenamtlichen Naturschutzdienst für den Rhein-Neckar-Kreis tätig. Für sein Engagement seit 1996 wurde Peter Rösch aus Oftersheim geehrt. Nicole Gross, Leiterin des Amtes für Landwirtschaft und Naturschutz beim Rhein-Neckar-Kreis, beglückwünschte die Jubilare und bedankte sich für die bisher geleistete Arbeit in den vergangenen Jahrzehnten. Die Jubilare erhielten ein Präsent sowie eine von Landrat Stefan Dallinger unterzeichnete Dankurkunde des Rhein-Neckar-Kreises.

Peter Rösch ist im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzgebiets „Oftersheimer Dünen“ bestellt, während Thomas Stauffer im Natur- und Landschaftsschutzgebiet „Schwetzinger Wiesen – Riedwiesen“ also im Gemarkungsbereich von Brühl, Schwetzingen, Edingen-Neckarhausen und Ketsch tätig ist. Dieses Gebiet ist besonders geprägt vom ehemaligen Tonabbau, der den Grundstoff für die zahlreichen Ziegeleien in Brühl lieferte. Später kam der Kiesabbau hinzu, der mehrere Baggerseen hinterließ. In den Naturschutzgebieten findet sich ein Mosaik wertvoller Lebensräume. Dauergewässer und wechselfeuchte Schilfzonen stehen trocken-sandigen Bereichen gegenüber.

Die Personen, die sich im ehrenamtlichen Naturschutzdienst engagieren wollen, können von der Unteren Naturschutzbehörde für diese Aufgabe berufen werden. Derzeit helfen im gesamten Rhein-Neckar-Kreis 60 Personen mit. Die Mitglieder des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes werden förmlich bestellt und erhalten für ihre Arbeit vor Ort einen Dienstausweis. zg/ras

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3