Thomas von Aschwege bleibt Präsident vom Tennisclub Brühl

Brühl. Präsident Thomas von Aschwege begrüßte zur Mitgliederversammlung des Tennisclubs 40 Anwesenden. Rückblickend berichtete er über die vergangene Saison, in der Corona weniger im Fokus stand, dafür umso mehr wieder das „Tennisspielen“. Die Saisoneröffnung musste jedoch aufgrund von schlechtem Wetter zwei Mal verschoben werden.

Daran anschließend würdigte der Präsident alle Mitglieder, die sich besonders für den Club engagiert hatten: Halina und Bubu Malinowski für ihren unermüdlichen Einsatz beim TC Brühl, Sabine Plasczyk für die Organisation des Sommerfests mit ihrem Orga-Team, Herbert Frey für die Planung von zwei Wanderungen. Er bedauerte, dass sowohl die Brühl Junior Open als auch das LK-Turnier abgesagt werden mussten.

Brühler Tennisclub ist finanziell gut aufgestellt

Der Präsident betonte, dass der Verein finanziell gut aufgestellt sei und die Mitgliederzahlen in den vergangenen Jahren stabil geblieben seien.

Thomas von Aschwege übernahm den Bericht des Sportwartes. Im Jahr 2022 traten demnach acht Mannschaften beim TC Brühl an. Die Herrenmannschaft erreichte den ersten Platz in der Kreisklasse, wurde jedoch abgemeldet. Die Damen 50 erreichten den ersten Platz in der ersten Bezirksklasse und die Herren 50 erspielten den zweiten in der zweiten Bezirksklasse.

Der Vorstand Präsident bleibt Thomas von Aschwege, Vizepräsident wird Paul Sosnowski, Schatzmeisterin bleibt Bärbel Schmidt und neue Schriftwartin ist Sarah Schatz-Arzt. Jugendwart wird Dominic Rose, Pressewartin bleibt Jutta Doll, Beisitzer sind Bubu Malinowski und Sabine Plasczyk. Kassenprüfer sind Frank Renner und Peter Räuchle. Ansprechpartner Breitensport ist Uli Kretschmer.

Danach berichtete Jugendwart Dominic Rose über die Jugendmannschaften beim TC Brühl. Im vergangenen Jahr gab es drei Mannschaften mit der Spielgemeinschaft vom Tennisclub Seckenheim. Es konnten gemischte U9-, U12- und U15-Teams gemeldet werden. Für die kommende Saison sind vier Jugendmannschaften vorgesehen. Die Tennisschule von Sina Krieger setzte die Grundlagen für das Mannschaftstraining und organisierte ein Pfingstcamp. Als Saisonabschluss besuchte die Jugend ein Bundesligaspiel von Grün-Weiß Mannheim. Der Jugendwart berichtete von der Kooperation Schule und Verein, die mit der Jahnschule und der Rohrhofschule durchgeführt wurde, dem Kinderferienprogramm, an dem 40 Kinder aus der Gemeinde teilnahmen.

Sonja Trump verlas den Bericht der abwesenden Schatzmeisterin Bärbel Schmidt. Die Kassenprüfer Peter Räuchle und Frank Renner hatten dabei keinerlei Beanstandungen. Die anschließenden Vorstandswahl wurde von Wolfgang Möhl geleitet. Nach der Wahl überreichte Bürgermeister-Stellvertreterin Claudia Stauffer die Ehrenamtspässe der Gemeinde Brühl an Petra Grabler und Peter Jacob. Karolin Doll wurde für 25-jährige Mitgliedschaft beim TC Brühl geehrt. Christiane und Wolfgang Möhl, Sonja Trump und Herbert Frey erhielten für ihr besonderes Engagement für den Verein Präsente. jd