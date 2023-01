Tickets für närrische Sitzung der Brühler Kollerkrotten sichern

Brühl. „Ab in den Süden“ wollen die Brühler „Kollerkrotten“ mit ihrer närrischen Sitzung am Samstag, 18. Februar, hüpfen. Dazu haben sie ein attraktives karnevalistisches Programm zusammengestellt, durch das das neu Sitzungspräsidenten-Duo Rebecca Seppich-Polauer und Dirk Mehrer führen wird.

Die Karnevalisten bitten ihr Publikum, sich an diesem Abend passend zum Motto zu kostümieren, um eine möglichst bunte Atmosphäre in die Festhalle zu zaubern.

Kollerkrotten Brühl: Flottes Bühnenprogramm

Als Künstler bereichern unter anderem „Fräulein Baumann“, die „Dubbeglas-Brieder“, „Tobbmaster Fitsch and the fabulous Fernando Horns“ das Bühnengeschehen. Die „Kollerkrotten“ werden vor allem mit den Tänzen ihrer Garden für fröhliche Stimmung sorgen. Claudio Glässer macht zwar nicht mehr die Moderation, er wird aber mit einer Gesangsnummer auftreten, heißt es in einer Ankündigung.

Die Bewirtung werden die Karnevalisten in Eigenregie durchführen, weil die „Ratsstube“ noch keinen neuen Pächter hat.

Info: Karten zum Preis von 18 Euro können im Vorverkauf unter www.kollerkrotten-bruehl.de/närrische-sitzung bestellt werden. Außerdem ist eine Verkaufsstelle im Vereinsheim der „Kollerkrotten“, Kirchenstraße 2, an den Samstagen, 28. Januar und 2. Februar, jeweils von 13 bis 16 Uhr geöffnet.