Tobias Mann wettert in Brühl wortreich gegen den Fatalismus

Brühl. Mannomann, was für ein Tempo. Der Kabarettist Tobias Mann scheint bei seinem Auftritt in der Brühler Festhalle kaum Luft holen zu müssen. Teilweise ohne Punkt und Komma gibt er seine Betrachtungen zum Besten, wobei der Titel dieses Soloprogramms „Mann gegen Mann“ nicht unbedingt als innerer Zweikampf des Kabarettisten gesehen werden muss. Er könnte auch als Mann gegen Männer verstanden werden. Denn für den Künstler mit der spitzen Zunge scheint der Mann vor allem eines zu sein: Die Wurzel allen Übels auf dieser Welt.

Und so schwadroniert Mann durch so ziemlich alle Themen von A wie Andreas Scheuer bis zum Y-Chromosom. Und was ist mit Z? Ach ja, das kommt auch vor: beim Zugfahren und beim Zynismus der katholischen Kirche im Umgang mit Opfern der sexuellen Gewalt von Klerikern. Und um es vorwegzunehmen, die meisten dieser Themen haben dazu geführt, dass „mein Glaube an den Humanismus, inzwischen etwas Palliatives hat“, erklärt Mann bissig.

Hinzu kommt, dass sich Mann zu den Menschen zählt, die nicht schlau genug sind, um die Probleme der Welt zu lösen, doch er sieht sich auch nicht als dumm genug an, um sie zu ignorieren. „Die Lage ist zwar hoffnungslos, aber schlechte Laune ist auch nicht gut“, meint Mann und sorgt bei all den Problemen für ein unterhaltsam-vergnügliches Programm, dass trotz aller Deutlichkeit nur selten bitterbös wird.

Der Schlüssel zum Glück?

Wie kommt das? Nun, und das – Achtung Spoiler-Alarm – ist für Tobias Mann der Schlüssel zum Glück. Jahrelang habe er wie so viele die Probleme nicht wahrhaben wollen, dann habe sich seine Sicht auf die Dinge in Zorn verwandelt, er habe danach versucht zu verhandeln, wie man etwas lösen könne, wenn die Gesellschaft kaum noch zu kreativen Kompromissen finden könne, wenn so viele eine Meinung, aber keine Ahnung hätten. Schließlich sei die depressive Stimmung gekommen, dass man ohnehin als Einzelner nichts erreichen könne.

Und plötzlich sei ihm bewusst geworden, dass diese Schritte den Phasen der Trauerbewältigung gleichen – fehle nur noch die fünfte, die Akzeptanz der Situation. Immerhin ist es herrlich bequem, sich nicht verändern zu müssen, sollen die anderen doch erst einmal anfangen, die Welt zu retten.

Und mit diesem Fatalismus ist plötzlich „wieder alles im Griff auf dem sinkenden Schiff“. Da komme schnell die Ansicht auf, lieber nicht zu reagieren als falsch zu reagieren.

Doch es geht in diesem Programm um „Mann gegen Mann“. Und so kämpft der Kabarettist mit seiner inneren Haltung. Hilfe findet er dabei im Mythos des Sisyphos, der immer wieder einen Felsen auf einen Berg rollen muss, der dann kurz vor dem Gipfel jedes Mal den Hang hinunterrollt. Und dann kommt, wie oft im Programm, das neben manchen komödiantischen Zoten stets Tiefgang parat hält, die Philosophie ins Spiel. Albert Camus sah in dem erfolglosen Steineroller nämlich auch einen glücklichen Menschen, wenn der trotz all der Erfolglosigkeit seines Tuns für sich eine Erfüllung erkenne. Es ist zwar sinnlos, aber man macht es halt gern, wenn man es als vorbestimmte Lebensaufgabe ansieht.

Hauptsache es ist witzig

Und so läuft auch der Kabarettist in Mann gemäß der Prämisse, dass alles nichts bringe, aber Hauptsache es ist witzig, wieder zu Höchstform auf – er stürzt sich auf das angeblich so starke Geschlecht, dass es angesichts dieser Beurteilungen seiner Geschlechtsgenossen selbst einer Alice Schwarzer schwindelig werden dürfte. Immerhin ist es für Mann vor allem das „Männlichkeitsding, das zu so viel Scheiße führt“. In einem grundlosen Selbstbewusstsein verhielten sich viele Männer so, wie sie meinten, dass Männer sich verhalten müssten. Die tatsächlich kognitive Auseinandersetzung gehöre da selten zum Handlungsrepertoire, weshalb kaum ein Problem gelöst, sondern eher noch verschärft werde.

Und da ist Tobias Mann dann auch schon direkt beim ehemaligen Verkehrsminister Scheuer, dem Alpha-Männchen und bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, Finanzminister Christian Lindner und der AfD. Demokratie müsse zwar andere Meinungen ertragen – „und jeder ist der Auffassung, zu jedem Thema die einzig richtige Meinung zu haben“ – aber man müsse nicht alle angeblichen Denkweisen, die alles nur nicht Mainstream sein wollen, ertragen und sie interessant oder gar bereichernd finden. Schließlich rufe man dem Geisterfahrer ja auch nicht zu: „Interessante Richtung!“

Keine Frage, das siebte Solo-Programm des Mainzer Künstlers ist so politisch wie keines der sechs anderen zuvor. Doch das Tempo der gesprochenen und gesungenen Gedanken ist derart hoch, das manche Pointe untergeht. Zu selten setzt der Schnellsprecher Pausen. Dazu kommt, dass Mann noch eine gewisse Textunsicherheit aufweist und sich teilweise verhaspelt – es gab halt noch nicht so viele Auftritte vor „richtigen Menschen“. Doch unter dem Strich überzeugt Tobias Mann sein Brühler Publikum ziemlich restlos.