Trainerwechsel beim TV Brühl

Brühl. Marek Bujdos, der lediglich ein Jahr als Trainer der 1. Herrenmannschaft beim TV Brühl fungierte, kehrte den Handballern der Hufeisengemeinde aus persönlichen Gründen den Rücken.

Nach einer corona-und verletzungsbedingt schwierigen Saison sollen es die Brühler Urgesteine Dennis Schäfer und Patrick Faulhaber, als Co-Trainer, nun richten. Sicher keine leichte Aufgabe, aber die beiden wissen was auf sie zukommt und werden alles in die Waagschale werfen, um die Brühler Herren wieder in die Erfolgsspur zu führen.

