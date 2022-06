Training mit Fußball-Weltmeister Guido Buchwald

Brühl. Zu einem Trainingswochenende mit einem Weltmeister lädt der Sportverein Rohrhof von Freitag 1. Juli, bis Sonntag, 3. Juli, ein. Guido Buchwald ist Fußball-Weltmeister von 1990, war Trainer der Urawa Red Diamond und in Japan Trainer des Jahres 2006, später Trainer bei Alemannia Aachen und ist nun das Aushängeschild der Fußballschule der SV Sparkassenversicherung. Zusammen mit den anderen langjährigen Trainern macht die Fußballschule an diesem Wochenende Station in Rohrhof.

Für fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis 16 Jahren stehen drei spannende und sicher auch anstrengende Tage rund um den Fußball auf dem Programm. Arno Ritter und sein Team vom SV Rohrhof werden sich um die Verpflegung der jungen Kicker und der Besucher kümmern.

Stärken optimal einbringen

Wolfgang Stein von der Generalagentur Stein der SV Sparkassenversicherung freut sich sehr über die Kooperation, die es nun bereits zum fünften Male gibt.

Neben dem Erlernen und Vertiefen von Grund- und Basistechniken werden besonders talentierte Kicker gezielt gefördert und gefordert. In verschiedenen Wettbewerben wie Zielstoß, Dribbling oder Torschussgeschwindigkeit zeigen die Teilnehmer ihr individuelles Können. In Teamaufgaben und Teamspielen gilt es, die jeweiligen Stärken optimal für die Mannschaft einzubringen.

Im Teilnehmerbetrag in Höhe von 89 Euro sind unter anderem ein hochwertiges Ausrüstungspaket von Jako, bestehend aus Trikot, Hosen, Stutzen, Trinkflasche und Fußball, enthalten. Kinder, die aus der Ukraine geflohen sind, können kostenlos teilnehmen.

Info: Anmeldungen für die Fußballschule sind unter www.sv-fussballschule.de möglich.

