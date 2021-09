Trainingsstart für junge Sportler

Brühl. Das Mädchenturnen beim Turnverein in der TV Halle startet am Mittwoch, 15. September, wieder zu den bekannten Zeiten. Es sind noch immer Vorgaben und Hygieneregeln zu beachten, daher ist eine schriftliche Anmeldung dringend notwendig. Ohne Anmeldung ist derzeit noch keine Teilnahme am Turnbetrieb möglich. Eltern müssen außerhalb der Turnhalle bleiben.

Das Bubentraining mit spielerischem Turnen für Jungen, das unter anderem die Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Gleichgewicht und Kraft trainier, aber vor allem Spaß macht beginnt wieder an diesem Montag, 13. September, in der Turnhalle des TV. Für Jungen von vier bis acht Jahren ist das Training von 16.15 bis 17.15 Uhr, für Acht- bis 13-Jährige von 17.30 bis 18.30 Uhr.

Das Mutter-Vater-Kind-Turnen startet in der Turnhalle der Jahnschule und in der TV-Halle an diesem Montag, 13. September, in der Jahnhalle um 15.30 Uhr.

Weitere Information und Anmeldebögen sind unter tvbruehl@web.de zu finden. zg

