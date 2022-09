Trauerfeier für „Meikel“ Fuchs in Brühl

Brühl. Zahlreiche Kulturschaffende und weitere Freunde von Michael „Meikel“ Fuchs gedenken zurzeit in der Trauerhalle des Brühler Friedhofs dem künstlerischen Tausendsassa aus der Hufeisengemeinde. Der Motor im regionalen Kunstförderverein „Friends of Art“ war vor zwei Wochen im Alter von 55 Jahren plötzlich nach schwerer Krankheit gestorben. Die geplant zweistündige Trauerfeier wird von den Musikern und darstellenden Künstlern, die teilweise langjährige Wegbegleiter des Verstorbenen waren, mit würdigenden Beiträgen als emotionaler Abschied gestaltet. In den Ansprachen wird stets das große künstlerische Engagement, das Meikel insbesondere in der Zusamenarbeit mit Kindern mit viel Herzblut im kreativen Chaos umzusetzen verstand, gewürdigt."Du wirst uns fehlen", so das einhellige Credo der Trauergäste.

