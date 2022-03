Treffer bringen Eier

Brühl. „Nur derjenige, der sich etwas traut und ein Wagnis eingeht, hat die Aussicht auf Erfolg“, sind sich die Verantwortlichen der Sportgemeinde um Oberschützenmeister Ulrich Fitterer und Oberschießleiter Uwe Meisenburg von Abteilung Schützen einig. Trotz aller widrigen Umstände und der Unkenntnis, wie die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine sich entwickeln, gaben der Vorsitzende Jürgen Odorfer und sein Stellvertreter Reinhard Baumann grünes Licht zur Durchführung des beliebten Ostereierschießens.

Wie Odorfer betonte, stehen für den Vorstand der SG zur Durchführung der Veranstaltung primär nicht kommerzielle Gründe im Vordergrund, sondern vielmehr der Wunsch, vielen Jugendlichen und auch Familien mit Kindern ab zehn Jahren sowie den eigenen Mitgliedern die Möglichkeit zu bieten, nach langer Durststrecke wieder Freude am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.

Los geht das Ostereierschießen am Freitag, 8. April, zwischen 18 Uhr und 21 Uhr auf der vereinseigenen Schießanlage im Weidweg. Weiter geht es am Samstag, 9. April, von 14 bis 17 Uhr, am Sonntag, 10. April, 10 bis 17 Uhr, Mittwoch 13. April, 18 bis 21 Uhr, sowie an den drei Tagen des Osterwochenendes. zg/ras

