Treffpunkt Spargelrennen

Vom Windhundprinzip ist im Zusammenhang mit der Aufhebung der Impfpriorisierung vielfach die Rede, also davon, dass die Schnellsten, wie bei einem Windhundrennen, einzig erfolgreich sein werden. Gehe ich mit meinen vier Windhunden spazieren – drei arabischen und einem kleinen italienischen – dann kann ich da aber kein solches Prinzip erkennen, die wissen um die Reihenfolge im Rudel.

Doch jetzt wurde mir schmerzhaft bewusst, dass dieses Negieren des Windhundprinzips ein Fehler ist. Nein, nicht bei den Hunden, sondern bei den Menschen, die sich morgens in ihren Autos zu den Aussiedlerhöfen aufmachen, um möglichst die vermeintlich letzten Spargelstangen zu ergattern. Da wird auf Teufel komm raus über die Feldwege – die vielfach nur für landwirtschaftliche Fahrzeuge freigegeben sind – gebrettert, Fußgänger zur Seite in den Grünstreifen gehupt, weil Fahrer fälschlicherweise vom Primat des Autos ausgehen, und zur Not auch gedrängelt.

So ein Drängler traf jetzt auch auf mich, genauer gesagt, sein Außenspiegel auf meinen Unterarm. Aber das interessierte den sportlichen Flitzer nicht, er oder sie brauste davon. Dank seines Nummernschildes wird ihm nun hoffentlich die Polizei eine Disqualifikation im Windhundrennen um den Spargel erteilen. Denn auf gesperrten Feldwegen sind Autos nicht die Könige des Asphalts – daran sollten während der letzten Tage der Spargelsaison auch diejenigen Fahrer denken, die noch keinen Fußgänger derart getroffen haben.