Trickbetrüger gehen leer aus – Kriminalpolizei ermittelt

Brühl. Im gesamten Rhein-Neckar-Kreis ist es am Freitag zu zahlreichen Telefonanrufen von vermeintlichen

Trickbetrügern gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden in rund 13 Fällen die Beamten sofort verständigt. Der Sachverhalt war bei allen Betroffenen im Alter zwischen 61 und 89 Jahren

ähnlich: Die vermeintliche Tochter, der Sohn oder ein Enkelkind habe angeblich

einen schweren Verkehrsunfall verursacht und bräuchte zur Abwendung einer

Haftstrafe nun dringend Bargeld. Die Betroffenen, die aus verschiedenen

Stadtteilen Mannheims, aus Ladenburg, Heddesheim sowie Sinsheim und Wiesloch

stammten, beendeten das Telefongespräch umgehend und gingen auf keine der Forderungen ein.

In einem Fall ist es allerdings den aufmerksamen Mitarbeitern einer Bank zu

verdanken, dass die Betrüger am Ende leer ausgingen. Eine über 80-jährige Frau

aus Brühl erhielt am Freitag gegen 9 Uhr ebenfalls einen dieser verdächtigen

Anrufe. Am Telefon zunächst die vermeintliche Enkelin. Nach einem Verkehrsunfall

würde ihr nun angeblich eine Haftstrafe drohen, die ausschließlich durch eine

hohe Bargeldsumme abgewendet werden könne. Kurz darauf erhielt die über

80-Jährige dann einen zweiten Anruf. Dieses Mal von einem angeblichen

Polizeibeamten, der die Angaben der "Enkelin" bestätigte. Die Frau, die fest

glaubte, tatsächlich mit ihrer Enkelin und einem "richtigen" Polizeibeamten zu

sprechen, leistete den Anweisungen der Trickbetrüger schließlich Folge und

suchte eine naheliegende Bank auf. Dort wollte sie den geforderten,

fünfstelligen Geldbetrag von ihrem Konto abheben. Die Mitarbeiter der Bank

erinnerten sich jedoch an die Betrugsmasche und verständigten sofort die

Angehörigen der Frau. Diese zögerten nicht lange und kamen vor Ort. Dort stellte

sich heraus, dass kein Enkelkind einen Verkehrsunfall hatte und die

Bankmitarbeiter die über 80-Jährige in letzter Sekunde vor einem großen

finanziellen Schaden bewahrt hatten.



Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren

Ermittlungen im Fall der Frau aus Brühl aufgenommen. Auch in den anderen Fällen

wird nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs ermittelt.