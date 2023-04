Trittsicher ins Internet

Brühl. Wie funktionieren eigentlich Whatsapp, Telegram oder Signal? Was tun, wenn sich Mails einfach nicht auf dem Smartphone finden lassen? Wo ist die Datei hin, die doch gerade erst heruntergeladen wurde? Wie klappt das am besten mit dem E-Paper der Zeitung? Wie finde ich die schnellste Bahn- oder Busverbindung über die RNV-App? Und wo bekomme ich diese App überhaupt her? Das sind unter anderem Fragen, die sich viele Nutzer von Handy, Smartphone und Computer – ob jung oder alt, ob mit oder ohne Behinderung – sicherlich häufig stellen. Und nicht immer liegt die Antwort direkt auf der Straße.

Der „Medienbus“ will die Lösung bieten und bringt seit Oktober 2022 Medienhilfe direkt zu den Menschen in die Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. In einem umgebauten und medial voll ausgestatteten Linienbus werden Fragen rund um die Themen Handy und Smartphone, Computer und Internet oder digitale Netzwerke direkt geklärt.

Verschiedene Kursangebote

Das Medienbus-Team besteht aus Menschen mit Behinderungen, die gemeinsam mit medienpädagogisch geschulten Betreuern sowie Ehrenamtlichen Hilfestellungen bei Fragen leisten und Schulungen rund um die wichtigsten Computerthemen durchführen.

Von Mittwoch, 3. Mai, bis Freitag, 5. Mai, ist der rote Medienbus jeweils von 10 bis 16 Uhr am hinteren Messplatz vor Ort. Dabei werden zudem spezielle Kurse angeboten. Beispielsweise am Donnerstag, 4. Mai, ab 11 Uhr zum Thema „Apps installieren und verwenden“ sowie am selben Tag um 14 Uhr zu „Telefonieren und Kontakte speichern“. Am Freitag, 5. Mai, heißt es zunächst um 11 Uhr „Suchen und Finden im Internet“, dann um 14 Uhr „Whatsapp – Nachrichten und Bilder verschicken“. zg/ras

Info: Weitere Informationen unter www.medien-bus.de