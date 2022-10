Trockenheit bleibt ein Problem

Brühl. Auf Einladung des Vereins Wohneigentum Brühl, Rohrhof, Ketsch fand eine Gartenbegehung mit Experte Sven Görlitz vom Verband Wohneigentum statt. In einem Hausgarten in der Bismarckstraße versammelten sich die interessierten Zuhörer. Dann wurden viele Gartenfragen rund um den herbstlichen Garten gestellt und beantwortetet.

Veränderungen in den vergangenen Jahren durch die Trockenheit, die milden Winter und Hitzeentwicklung verändere sich viel in den Gärten, so Görlitz. Der Umgang mit Regenwasser müsse neu überdacht werden und Pflanzungen sollten zukünftig möglichst trockenheits- und hitzeverträglich sein.

Viele Pflanzenarten, die bisher kaum eine Rolle gespielt hätten, treten plötzlich verstärkt auf, wie zum Beispiel der Horn-Sauerklee, dem auch selbst anhaltende Trockenheit nichts ausmacht.

Gießen war ein weiteres wichtiges Thema an diesem Nachmittag. Der Gartenberater plädierte dafür nicht täglich, sondern auch bei Trockenheit nur alle paar Tage, dann aber ausreichend mit 15 bis 20 Litern pro Quadratmetern zu wässern. zg