Trotz anstehenden Jubiläums keine Nachfolger für Leitungsteam gefunden

Brühl. Zur jährlichen Mitgliederversammlung waren alle Mitglieder der kfd Rohrhof eingeladen worden. Pandemiebedingt fand sie in der Kirche St. Michael statt. Zuvor feierten die Frauen eine Gemeinschaftsmesse, die Ursula Kuhn und Marianne Seitz unter dem Thema „Hoffnung schenkt Kraft“ gestaltet hatten. Pfarrer Walter Sauer thematisierte in seiner Predigt die aktuelle angespannte politische Lage weltweit, ging aber auch auf die Lage der kfd Rohrhof ein, deren Weiterbestand an den anstehenden Wahlen hing.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Er stellte die Frage: „Wo wird uns das alles noch hinführen?“ Und gab gleich die Antwort, das mit „meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht“ jede Krise zu meistern sei.

Im Anschluss begrüßte die Vorsitzende Elsbeth Franz die Frauen zur Mitgliederversammlung mit den Gedanken von B.W. Traut „Immer wieder Aufbrechen“, da die Frauengemeinschaft ihrer Meinung nach genau an diesem Punkt der Neuorientierung und des Aufbruchs angekommen war. Mit der Schriftführerin Marianne Seitz begaben sich die Anwesenden noch einmal durch das Jahresprogramm 2021, das stark durch Corona beeinträchtigt worden ist. So konnte der Weltgebetstag nur als stille Gebetswache stattfinden, der Vortrag von Heiko Wunderling nur in gedruckter Form verteilt werden und die Liturgie vom Weltgebetstag feierten die Frauen bei einem Open-Air-Gottesdienst im Steffi-Graf-Park mit Sigrun Gaa-de Mür nach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die spirituelle Wanderung konnte wie geplant stattfinden, ebenso die drei Gemeinschaftsmessen in St. Michael. Zum 31. Dezember beendete die Gemeinschaft das Gymnastikangebot. Daniela Eder legte einen umfassenden Kassenbericht vor, dessen Richtigkeit von den Kassenprüferinnen bestätigt wurde. Die Entlastung erfolgte einstimmig. An zahlreiche Institutionen konnten im letzten Jahr großzügige Spenden gemacht werden.

Die anstehende Wahl eines neuen Leitungsteams endete leider nicht positiv, da sich keine Kandidatinnen für dieses Ehrenamt fanden. Elsbeth Franz beendete ihre Zeit als Vorsitzende nach acht Jahren und bedankte sich bei den Frauen für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und die gute Zusammenarbeit.

Neue Seelsorgeeinheit

Da aber die katholische Frauengemeinschaft Rohrhof im kommenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern kann, hat das bestehende Team und sie die Amtszeit um ein Jahr verlängert, damit dieses Jubiläum noch gebührend gefeiert werden kann. Es sei traurig, wenn Altbewährtes ende. Es könne aber auch der Startschuss sein für einen Neuanfang, zum Beispiel bei der Neuausrichtung der Kirchengemeinde. Auf diese ging der Präses der Gruppe, Pfarrer Erwin Bertsch, ein. Er erläuterte den Damen die bevorstehende Umstrukturierung der Seelsorgeeinheit, die 2026 abgeschlossen sein wird. „Geben Sie der Kirche vor Ort ein Gesicht, damit auch in Zukunft aktives Gemeindeleben stattfinden kann. Jeder ist willkommen, sich im neu zu bildenden Gemeindeteam Brühl/Rohrhof einzubringen.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Er dankte außerdem dem kfd-Team für die bisher geleistete Arbeit und bedauerte es sehr, dass es auf eine Auflösung zusteuere. „Vielleicht findet sich die nächsten Wochen und Monate doch noch ein neues Team zusammen. Beten wir dafür!“ fr