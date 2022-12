Über 5000 Euro an Hilfsgeldern verteilt

Brühl. „Adventszeit – Zeit der Erwartung, Zeit der Besinnlichkeit, Zeit der vielen Lichter, die Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen. Aber auch die schönste Gelegenheit, um Gutes zu tun“, erklärt die Vorsitzende der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof Elsbeth Franz und verweist auf ein Zitat von Mildred Scheel, Ehefrau des früheren Bundespräsidenten und Zeit ihres Lebens sozial sehr engagiert: „Es sind nicht die großen Worte, die in der Gemeinschaft Grundsätzliches bewegen: Es sind die vielen kleinen Taten der Einzelnen.“

Und die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft Rohrhof haben diese Worte mit ihrer Spendenaktion einmal mehr umgesetzt. Das Leitungsteam der Gemeinschaft beschloss bei ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr, wie Geldspenden und Mittel aus den Rücklagen verteilt werden sollen.

So hat Pfarrer Erwin Bertsch bei seinem Besuch in Israel 500 Euro direkt an das Kinderkrankenhaus in Bethlehem übergeben (wir berichteten), das schon seit vielen Jahren von den Frauen finanziell unterstützt wird. Ebenfalls seit vielen Jahren werden Patenkinder in der Brühler Partnergemeinde Dourtenga mit 600 Euro bedacht, um den Kindern durch Bildung eine bessere Zukunft zu ermöglichen.

Aber auch an die Menschen in der Region dachten die Damen. So erhalten die Hospizgruppe Schwetzingen, die Tafel „Appel und Ei“ in Schwetzingen und die Lebenshilfe in Hockenheim jeweils 500 Euro. Nach Mannheim gehen an das Frauenhaus, den Wünschewagen vom Arbeiter-Samariter-Bund und die Aktion für Straßenkindern „freezone“ ebenfalls jeweils 500 Euro. Da immer noch nicht alle Flutschäden im Ahrtal beseitigt sind, wird auch dort die Arbeit vor Ort mit 500 Euro aus Rohrhof unterstützt. Das Geld geht an die katholische Frauengemeinschaft Trier, die damit unbürokratisch kleine Wünsche erfüllen kann.

Da Corona leider immer noch ein Thema ist, fand die Spendenübergabe nicht persönlich, sondern per Überweisung an die jeweilige Organisation statt, dennoch wünschte die Frauengemeinschaft Rohrhof allen eine Adventszeit voller glücklicher Momente. fr