Überfall auf Supermarkt

Brühl. In einem Supermarkt in Brühl hat ein Räuber eine Kassiererin mit einer Waffe bedroht und Geld erbeutet. Nach Polizeiangaben betrat der unbekannte Mann gegen 19.45 Uhr den Supermarkt im Luftschiffring und begab sich zum Kassenbereich. Dort richtete er eine Waffe auf die Kassiererin und schlug mit dieser gegen die Plexiglasscheibe des Kassenbereichs. Er forderte dabei die Herausgabe von Geld. „Nachdem die Kasse geöffnet wurde, griff der Unbekannte in diese hinein und entnahm das darin enthaltene Bargeld“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung. Danach flüchtete der Mann aus der Filiale in Richtung des Rheinauer Sees. Die Höhe der erbeuteten Geldsumme ist unbekannt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt. Er trug eine schwarze Wollmütze, einen schwarzen Mundschutz und eine rot-schwarze Jacke. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621/174 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden, die die Ermittlungen übernommen haben. vs

