Überraschen mit Rosen

Brühl. Mit Rosen will die SPD am Weltfrauentag am Mittwoch, 8. März, in Brühl von 16 bis 17 Uhr die Passantinnen überraschen. Bereits am Tag zuvor, am Mittwoch, 7. März, können sich die Frauen in Rohrhof zwischen 11 und 12 Uhr über die florale Aufmerksamkeit freuen.

Seit 1911 gehen Frauen im März auf die Straße, um für ihre Rechte zu kämpfen. Seit 1921 ist von den Vereinten Nationen der 8. März als Weltfrauentag festgelegt. In diesem Jahr gehen Dienstag, 7. März, die SPD-Gemeinderätin Gabriele Rösch und ihr Fraktionskollege Hans Hufnagel in Rohrhof auf den Wochenmarkt, um Rosen zu verteilen.

Am Weltfrauentag stehen Aylin Kayla, Stanley Noel, Selcuk Gök und Gerrit Jürgensen auf dem Meßplatz neben der Sonnen-Apotheke bei ihrer „roten Ape“. Alle sechs sprechen mit den Einkaufenden über die Situation der Frauen und über aktuelle Gemeinderatsthemen und verschenken eine Rose. zg