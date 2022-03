Ukrainehilfe: Aktionsgruppe bittet um Sachspenden - Sammelstelle eingerichtet

Brühl. „So groß das Entsetzen über den Angriff Russlands auf die Ukraine ist, so riesig ist auch die allgemeine Anteilnahme in der Region“, heißt es in einer Pressemitteilung von Ehrenamtlichen aus dem Ort, die sich zusammengeschlossen haben, um Spenden zu sammeln und diese an das Heidelberger Zentrallager der Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein Neckar zu transportieren. Dieser Verein werde die Spenden direkt zu den Betroffenen bringen.

„Wir bitten alle Brühler, mit einer Spende den ukrainischen Menschen zu helfen“, so Lena Krug, Helferin des Vorhabens. Die Spendenstelle befindet sich in der Kirchenstraße 15 in der Kolpinghütte neben dem katholischen Pfarramt. „Ein großer Dank geht an die Kolpingfamilie, denn durch sie konnten wir die Aktion so schnell starten“, so Krug. Geöffnet ist sie an diesem Sonntag, 6. März, von 10 bis 13 Uhr sowie Montag und Dienstag, 7. und 8. März, jeweils von 17 bis 19 Uhr.

Als Sachspenden werden Teller, Tassen und Besteck, Wassertanks, Kanister, Mittel zur Wasseraufbereitung – insbesondere Wasserkocher, Taschen- und Gaslampen, Powerbanks und Akkus, Handtücher und Hygieneartikel benötigt. Auch werden Heizlüfter, Bettwäsche, Decken, Isomatten, Luftmatratzen, Schlafsäcke sowie Feldbetten gebraucht.

Sogenannte trockene haltbare Nahrungsmittel wie Mehl, Nudeln, Reis, Müsliriegel, Trockenfrüchte, Einzelrationen EPA und auch Konserven werden benötigt. Für Kinder werden zudem Pre-Nahrungsmittel und Beikost-Produkte erbeten.

Als Medizinische Hilfe werden vorrangig Verbandsmaterialien, Schmerzmittel, Erkältungsmittel und Hustensaft, Fiebersenkungsmedikamente, Erste-Hilfe-Sets, Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, FFP2-Masken, Insulin benötigt. Insbesondere werden aber auch Thoraxpflaster auch mit Ventil, T3-Notfallbandage, Okklusivverbände, Tourniquets, Schmerzmedikamente und Blutstiller gebraucht.

Spendenkonto der Deutsch-Ukrainische Gesellschaft, IBAN DE81 6709 2300 0033 1706 10, Zweck: Ukrainehilfe.