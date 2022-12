Ulrike Bleß ist eine engagierte Sparerin

Brühl. Die Freude war groß bei Ulrike Bleß, als sie in die Filiale der Sparkasse Heidelberg in Rohrhof gebeten wurde. Die 55-Jährige kam zur symbolischen Scheckübergabe. Sie hat beim PS-Sparen in der Sonderauslosung im November 5500 Euro gewonnen. Die kaufmännische Angestellte hatte ihr erstes Sparbuch von 1974 dabei. Von der „Bezirkssparkasse Schwetzingen“ für die „Hauptzweigstelle Brühl“ ausgestellt, war das Sparbuch damals noch ganz in blau gehalten.

„Ich spare schon immer, ein PS-Los habe ich auch schon lange und die Losnummer bleibt bestehen“, sagte die glückliche Gewinnerin, die von Privatkundenberaterin Claudia Hahn noch einen schönen Blumenstrauß überreicht bekam.

Jeden Monat Gewinnchancen

Jeden Monat gibt es eine PS-Auslosung. Mit einem Dauerauftrag beim „PS-Sparen und Gewinnen“ nehmen die Kunden automatisch an den regelmäßigen Sonderauslosungen teil, die im nächsten Jahr am 9. März und am 9. November ihre Gewinner unter den PS-Sparern suchen. Ein PS-Los kostet fünf Euro, davon werden vier Euro gespart und ein Euro wird als Los eingesetzt. Die Teilnehmer sparen so Vermögen an, sie können attraktive Preise gewinnen und unterstützen gemeinnützige Projekte.

Förderung in der Region

Der Spendenanteil der PS-Lose fließt genau in die Region zurück, in der die Lose gekauft wurden. Die Projekte finden sich in der Sport- oder Jugendförderung, der Betreuung von Senioren oder Behinderten, in der Kultur oder der Umwelt. Die Gemeinschaft der PS-Sparer unterstützte auf diese Weise im vergangenen Jahr viele soziale und kulturelle Einrichtungen in Baden-Württemberg mit einem Gesamtbetrag von 4,3 Millionen Euro.

Bei den nächsten Sonderauslosungen im Frühjahr winken 60-mal Traumurlaube im Wert von jeweils 4000 Euro, im Herbst zehn vollelektrische Volkswagen ID.3 und Geldpreise im Gesamtwert von 800 000 Euro. zg