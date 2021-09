Derzeit verändert sich das Umfeld des evangelischen Gemeindezentrums erkennbar. Es wurden Hochbeete angelegt, auf denen in Zukunft heimische Blumen den Insekten Nahrung und Steine Eidechsen Unterschlupf bieten sollen. „Und siehe: Es war sehr gut“, heißt es in der Bibel in der Schöpfungserzählung. Diesen Satz nahm das Team des Grünen Gockels – das für diese Veränderung verantwortlich ist – als

...