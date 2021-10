Umrüstung wird gefördert

Brühl. Ohne Diskussion wurden in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Befristung der Förderung der von zwei Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes – die Anschaffung von Fahrrad-Trolleys und der Tausch von alten Heizungspumpen durch Hocheffizienzpumpen – bis Ende des Jahres aufgehoben. Diese beiden Maßnahmen sollen also noch weiterlaufen.

Die Gemeinde Brühl hat in ihrem Klimaschutzkonzept die Maßnahme für den Tausch der Heizungspumpen verankert und fördert seit Anfang des Jahres den Austausch von veralteten Umwälzpumpen in aktuelle Hocheffizienzpumpen mit einem nicht zurückzahlbaren Zuschuss zu den Anschaffungs- und Montagekosten. Die Fördersumme beträgt 25 Prozent der förderfähigen Kosten, maximal allerdings 100 Euro. Bis dato verzeichnet die Gemeinde beim Heizungspumpentausch 51 Anträge. Und die Verwaltung geht davon aus, dass das Interesse an dieser Förderung weiterbestehe.

Dabei lasse sich mit dem Tausch von alten Heizungspumpen durch Hocheffizienzpumpen bis zu 90 Prozent des Stromverbrauchs einsparen.

Und desgleichen gilt für die Förderung der Fahrrad-Trolleys. Gefördert mit 50 Prozent der förderfähigen Kosten und maximal 150 Euro. Jeder eingesparte Kilometer mit dem Auto nütze nicht nur dem Klima, sondern auch der Luftqualität vor Ort und vermeide Lärm. Seit dem Inkrafttreten der Förderrichtlinie Anfang des Jahres gingen bei den zuständigen Stellen der Gemeindeverwaltung fünf Förderanträge ein. Auch in diesem Bereich sieht man weiteres Interesse voraus. ske

