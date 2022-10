Unabhängigkeit deutlich ausbauen

Dr. Andre Baumann sitzt für Bündnis 90/Die Grünen im Landtag von Baden-Württemberg. Der Schwetzinger ist Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes. Baumann spricht sich für die Technik aus:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dr. Andre Baumann spricht sich für die Technik aus. © umweltministerium

„Vielleicht liegt der eigentliche Rheinschatz nicht im Rheinstrom selbst, sondern 2000 bis 3000 Meter darunter: im uralten Thermalwasser. Das Thermalwasser ist deutlich über 100 Grad Celsius heiß und um ein vielfaches salziger als das Wasser des Toten Meeres.

Eines der im Thermalwasser gelösten Salze ist Lithiumcarbonat. Die Lithiumgewinnung ist jedoch nicht der Hauptgrund, warum sich das Land für eine Nutzung der Tiefengeothermie ausspricht. Mit der Wärme aus der Tiefe können landesweit Hunderttausende Haushalte mit klimafreundlicher, preiswerter und regionaler Wärme versorgt werden. Rund um Schwetzingen kann die Erdwärme in das vorhandene Fernwärmenetz eingespeist werden, an das rund 120 000 Haushalte angeschlossen sind. Bis 2030 soll das Großkraftwerk Mannheim aus dem Leistungsbetrieb gehen. Stichwort: Kohleausstieg. Darum gilt es dringend neue Wärmequellen zu erschließen. Und die Tiefe Geothermie ist die leistungsfähigste Alternative.

Die Lithiumnutzung bei uns ist ebenfalls ökologisch und industriepolitisch hoch sinnvoll. Bislang stammt Lithium, das für Batterien derzeit noch in großen Mengen gebraucht wird, aus zwei Regionen: Aus der Atacama-Wüste in Chile, wo Lithium nicht besonders umweltfreundlich gewonnen wird. Lithium wird auch in Australien abgebaut und in China aufbereitet.

Eine Lithiumproduktion bei uns hätte den Vorteil, dass wir uns aus der Rohstoffabhängigkeit Chinas weiter befreien könnten.

Die Batterie trägt zur Hauptwertschöpfung im Automobil der Zukunft bei. Darum muss sich das Automobilland Baden-Württemberg auch bei der Batterieentwicklung und -produktion kraftvoll aufstellen und darf bei der Rohstoffversorgung nicht von einer Region abhängig sein. Man kann sich gut vorstellen, was passieren würde, wenn China den Lithiumhahn abdrehte. Dann rollen in Baden-Württemberg so gut wie keine E-Autos mehr vom Band.

Da bei uns eine Lithiumnutzung unter den sehr hohen europäischen und deutschen Umweltstandards stattfinden wird, wird eine Lithium-Produktion umweltfreundlich erfolgen. Auch das ist gut.

Ich begrüße sehr, dass die Lithiumgewinnung sowohl bei der EnBW mit der Geothermie-Anlage in Bruchsal als auch durch Vulcan Energie erforscht und erprobt wird. Sollte eine Lithiumproduktion nachhaltig machbar sein, sollten wir diese im badischen Oberrheingraben mit ganzer Kraft voranbringen. Dadurch würden bei uns Jobs geschaffen, die ökologische Transformation unserer Industrie vorangetrieben, ein wesentlicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet und die viel zu hohe Abhängigkeit von China abgebaut.

Als Abgeordneter des Wahlkreises habe ich für Bürgerinnen und Bürger Informationsbesuche im Forschungszentrum von Vulcan Energie durchgeführt. Das Unternehmen hat uns die Gewinnung von Lithium vorgestellt. Und nicht nur in der Geothermie-Anlage in Bruchsal begrüße ich die Nutzung der Lithium-Gewinnung im badischen Oberrheingraben.“