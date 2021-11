Unbekannter beschädigt Zaun und Carport

Brühl. Ein Unbekannter hat am Freitag, 5. November, in der Brühler Straße in Brühl einen Carport und einen Grundstückszaun mit einem Fahrzeug beschädigt. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Vorfall ereignete sich zwischen 10.15 und 11 Uhr. Das Grundstück grenzt an einen öffentlichen Parkplatz.

Möglicherweise handelt es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Mercedes,da an der Unfallörtlichkeit ein

Mercedesstern aufgefunden wurde. Die Beschädigungen sind augenscheinlich beim Ein- oder Ausparken auf dem öffentlichen Parkplatz entstanden.

Der Polizeiposten Brühl bittet darum, Hinweise zum Unfallverursacher an die Rufnummer 06202/71282 zu melden.