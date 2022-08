Unbekannter überfällt 70-Jährige in Brühl brutal

Brühl. Zu einem Überfall auf eine 70-jährige Frau ist es am Samstagabend in Brühl gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist die Frau um 17.50 an der Haltestelle "Siedlung" aus einem Bus der Linie 710 aus Richtung Mannheim ausgestiegen. Im Bereich der Silcherstraße/Albert-Bassermann-Straße habe sie ein bisher unbekannter Täter mit beiden Händen am Hals gepackt und mit dem Kopf gegen einen Briefkasten gestoßen. Dabei riss er ihr eine goldfarbene Kette vom Hals und verletzte die Frau leicht.

Anschließend floh er zu Fuß und bog links in die Albert-Bassermann-Straße ab. Die Polizei beschreibt den Täter wie folgt: männlich, etwa 1,80 Meter groß und hager. Er soll ein Sport-Sweatshirt und eine dunkle Basecap getragen haben. Möglicherweise soll sich im Bus, in dem auch die Geschädigte mitgefahren war, ein Mann mit ähnlicher Beschreibung aufgehalten haben. Dieser sei ebenfalls an der Haltestelle "Siedlung" ausgestiegen, aber anschließend in die andere Richtung weggegangen sein als die Seniorin.

Der Wert der gestohlenen Kette liegt bei etwa 100 Euro. Das Raubdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim hat die Ermittlungen zu dem Unbekannten übernommen. Zeugen, die die Tat beobachtet oder Hinweise auf den Täter

geben können, sollen sich unter der Rufnummer 0621/174-4444 an das Hinweistelefon des Kriminaldauerdienstes wenden.