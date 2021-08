Unfall mit 2,9 Promille: 62-Jährige muss Führerschein abgeben

Brühl. Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte eine 62-jährige Brühlerin, die am Samstagnachmittag um 15.45 Uhr mit ihrem VW Käfer einen Unfall verursacht hat. Beim Abbiegen aus der Ketscher Straße in die Mannheimer Straße fuhr sie laut Mitteilung der Polizei von Sonntag gegen zwei Poller am Fahrbahnrand und verursachte hierbei Sachschaden in Höhe von 3500 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die eintreffende Streife stellte bei der Unfallverursacherinbei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 2,9 Promille fest. Die Frau musste daraufhin eine Blutprobe und im Anschluss ihren Führerschein abgeben.