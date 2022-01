Unfallfahrer flüchtet nach Zusammenstoß

Brühl. Wegen Verdacht der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Neckarau gegen einen unbekannten Autofahrer, heißt es in einer Polizeimeldung.

Der Unbekannte habe demnach einen VW beschädigt, der am Sonntag, zwischen 15 und 20.30 Uhr in der Adlerstraße auf Höhe des Anwesens Nummer 7 abgestellt gewesen war. Dabei war laut Polizeiangaben ein Schaden von rund 3000 Euro entstanden. Doch der Unfallfahrer flüchtete, so die Beamten, vom Unfallort, ohne sich um die Folgen zu kümmern.

Zeugen werden nun von der Polizei gebeten, sich beim Revier Neckarau, Telefon 0621/83 39 70, zu melden. zg