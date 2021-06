Unterstützung der Vereine: Seltsamer Zusammenhang

Jetzt ist es wissenschaftlich belegt: Die Vereinsförderung bringt nicht nur wenigen Mitgliedern einen Nutzen. Von jedem in das rege Vereinsleben investierten Euro profitiert auch derjenige, der das facettenreiche Angebot, das die ehrenamtlich Engagierten bieten, nicht nutzt.

Forscher der Universitäten Tübingen und St. Gallen haben einen Zusammenhang von kommunalen Ausgaben im Bereich der Sportstättenförderung und den Einkünften der privaten Haushalte im Ort untersucht. Und siehe da, in Kommunen, die Sportstätten mit vergleichsweise hohen Zuschüssen bedenken, haben Familien bis zu 5,8 Prozent höhere Einkommen.

Da vor allem Männer diese Sportstätten nutzen – Entschuldigung, das sage nicht ich, das ist Wissenschaft – würde deren gesundheitliches und soziales Wohlbefinden gesteigert, was sich in einem größeren Erfolg auf dem Arbeitsmarkt niederschlage.

Vielleicht liegt es aber auch ganz profan daran, dass in Gemeinden, die eine wohlhabendere Bevölkerung mit stärkerer Steuerkraft haben, auch mehr Geld für die Sportstättenförderung da ist, oder? Egal, danken wir als Brühler dem Rat einfach für unser Plus in der Lohntüte. Vielleicht könnte man die Förderung noch etwas erhöhen – ich habe da noch ein paar private Wünsche, die ich mir gern erfüllen möchte.

