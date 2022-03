Unterstützung ist notwendig

Brühl. „Helfen in Brühl und Umgebung“ heißt es wieder seit Anfang März, denn die gleichnamige Gruppe sammelt in Kooperation mit der Gemeindeverwaltung Sachspenden für die Ukraine. Die Hilfsbereitschaft war bis jetzt schon so enorm, dass anfänglich zweimal täglich die Waren durch Mitglieder der Hilfsgruppe in die Sammellager transportiert wurden.

Mithilfe der Deutsch Ukrainischen Gesellschaft und den ehrenamtlich Tätigen, die sich auch um den großen logistischen Aufwand kümmern, ist es weiterhin möglich, dass täglich ein bis zwei Lastwagen die dringend benötigten Waren in das Grenzgebiet der Ukraine bringen. Teilweise werden diese sogar von Mitgliedern der Helfergruppe begleitet. Somit werde sichergestellt, dass die Spenden bei den Bedürftigen an der Grenze aber auch in der Ukraine direkt ankommen.

Mittlerweile sind die Spenden rückläufig, heißt es, sie werden aber weiter dringend benötigt, sodass ein erneuter Aufruf zur Sachspende von Sean Ireland von der Gruppe „Helfen in Brühl und Umgebung“ kommt. Bürgermeister Dr. Ralf Göck unterstützt diesen Aufruf: „Wir stellen für diese Brühler Hilfsaktion weiterhin unseren überdachten Seiteneingang des Rathauses als Sammelstelle zur Verfügung, denn wir wollen auch die Menschen, die im Kriegsgebiet bleiben, unterstützen“.

Bei dieser Aktion wird keine Kleidung gesammelt, sondern es wird gebeten um sortierte und beschriftete Tüten, Kartons oder Behältnisse mit Handtüchern, Wundantiseptika und Desinfektionsmittel, Bandagen, Einwegmasken, Zelten, Feldbetten, Batterien, Kerzen, Taschenlampen, Energieriegeln, Trockenfrüchten, Konserven, Nudeln und Babynahrung.

Gerne holt die Gruppe die Kartons auch bei den Spendern in Brühl und Rohrhof ab, betont Ireland. zg

Info: Weitere Infos gibt Sean Ireland, Telefon 0176/73 19 89 18.

