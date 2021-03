Brühl. „Die Mühlen der Politik mahlen langsam – mit diesem Statement haben wir im Oktober 2019 unsere Petition zum Erhalt der Kollerfähre gestartet“, erinnert sich der stellvertretende Ortsvorsitzende der SPD Pascal Wasow, als er am Montagnachmittag die Unterschriftenlisten an den SPD-Landtagsabgeordneten Daniel Born überreichte. Der Rechnungshof Baden-Württemberg hatte damals die Finanzierung der Kollerfähre durch das Land angemahnt. Es wurde angeregt im Landeshaushalt in diesem Bereich Gelder zu sparen und die Fähre anderweitig finanzieren zu lassen – durch eine Privatisierung oder durch Kommune und Rhein-Neckar-Kreis, fasst Wasow die Situation vor eineinhalb Jahren zusammen.

AdUnit urban-intext1

„Relativ schnell kamen die ersten 1000 Unterstützenden zusammen“, erinnert sich Wasow. Nun übergab er den Landtagsabgeordneten die abschließende Liste mit insgesamt 3512 Unterstützenden. Ein besonders prominenter Name auf der Liste ist der des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Andreas Stoch, Er hatte bei einem Besuch des Wahlkreisbüros von Born seine Unterstützung zugesichert und seine Unterschrift unter die Sammlung gesetzt.

Weitere Zusage fehlt

Wohl auch durch den öffentlichen Druck habe die Landesregierung recht zügig zugesichert, die Finanzierung der Kollerfähre im Doppelhaushalt 2020/2021 festzuschreiben. Doch bislang gibt es noch keine Entscheidung, wie es im kommenden Jahr aussehen wird. „Wir fordern von der Landesregierung eine langfristige Zusage, dass das Land die Kollerfähre ohne irgendwelche Kostenbeteiligung der Kommune oder des Kreises weiterbetreibt“, zeigt sich Wasow kämpferisch.

Gleichwohl sei ihm bewusst, dass diese Entscheidung noch auf sich warten lassen werde. „Vor der Landtagswahl wird das gar nichts und nach der Wahl stehen sicherlich andere Themen für die künftige Landesregierung weiter oben auf der Prioritätenliste“, vermutet er, „dabei drängt die Zeit, denn die Fährsaison endet im Herbst und dann sollte man eigentlich wissen, wie es weitergeht“. Auch könne man bei einer späteren Entscheidung nicht damit rechnen, dass der Fährbetrieb durch verlängerte Zeiten noch in dieser Saison attraktiver und damit wirtschaftlicher werden könnte.

AdUnit urban-intext2

„Zum Glück haben sich mittlerweile nahezu alle Parteien für eine Finanzierung ausgesprochen“, meint Wasow, zeigt sich aber in diesem Zusammenhang irritiert von Äußerungen vereinzelter Abgeordneter oder Kandidierender, die nach wie vor Kommune und Kreis finanziell in die Pflicht nehmen wollen.

„Das Land kann sich nicht wegducken und der Kommune auch noch den schwarzen Peter zuschieben, indem es von ihr eine Wirtschaftlichkeitsprüfung fordert“, stimmt auch Born bei der Überreichung der Liste dieser Einschätzung Wasows zu, „das Land soll zahlen, denn die Kollerfähre ist ein Stück der Landesstraße“.

AdUnit urban-intext3

Beeindruckt zeigte sich Born von der stattlichen Unterstützerzahl der Petition. Sie zeige, wie wichtig die Kollerfähre den Menschen sei, das bestätige ihn in seinem Einsatz für den Weiterbetrieb. Außerdem beweise die Liste, die von Menschen aus einem großen Umkreis unterschrieben worden sei, dass die Kollerfähre keine Freizeitfähre für Brühler sei, sondern zur Infrastruktur der Region gehöre.

AdUnit urban-intext4

„Gleichgestellte Brückenbauten in der Region werden ebenfalls durch das Land finanziert, kein Bürger muss hier für die Nutzung extra zahlen – anders als bei der Kollerfähre, wo jede Fahrt zu bezahlen ist“, argumentiert Wasow, „hier sollen nun Bürger doppel abkassiert werden“. Nun soll die Petition noch in Papierform dem Finanzministerium übergeben werden. ras